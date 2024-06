TOP 10 notícias de hoje – 04/06/2024

Federação quer que Paquetá seja banido do futebol se culpado, diz jornal

Paquetá é acusado de ter tomado quatro cartões amarelos de propósito em diferentes jogos para favorecer amigos

Vendas do Dia dos Namorados devem beneficiar cerca de 446 mil pequenos negócios em SP

Pesquisa do Sebrae-SP mostra que o consumidor pretende gastar R$ 392, em média, com presentes na data, principalmente com vestuário, joias e bijuterias

PIB do Brasil cresce 0,8% no 1º trimestre de 2024

Dados divulgados pelo IBGE nesta terça (4) mostram recuperação em relação ao final de 2023

Enel é multada em R$ 13 milhões por apagões em São Paulo

Concessionária diz que vai recorrer; Secretaria Nacional do Consumidor afirma que vai pedir revogação do contrato

Inscrições para o Enem 2024 terminam nesta sexta-feira (7)

Provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro

Só cinco capitais não recebem nota mínima em índice de transparência

Índice de Dados Abertos avaliou transparência em 26 cidades do país

São Paulo vacina 36,1% do público-alvo contra a gripe

Percentual refere-se a grupos prioritários; imunização contra influenza foi prorrogada

Acidentes fatais em rodovias caem no feriado de Corpus Christi

Número de mortes caiu 17,17% em estradas federais

Ronnie Lessa relata ida a motel abandonado para testar arma contra Marielle

O relato foi feito no âmbito do acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal e a PGR (Procuradoria-Geral da República). Órgãos ainda investigam se conteúdo da delação é todo verdadeiro

Lula comemora resultado do PIB e fala em governo no ‘rumo certo’

Economia avançou 0,8% no primeiro trimestre de 2024, segundo IBGE