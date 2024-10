TOP 10 notícias de hoje – 02/10/2024

Comércio registra abertura de quase 93 mil empresas no estado de São Paulo em 2024

Até o mês de agosto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico liberou R$ 67,6 milhões em microcréditos para negócios do setor

Saiba como baixar o e-Título para votar no primeiro turno

Aplicativo deve ser baixado até sábado (5), véspera da eleição

Piloto de Lula declarou urgência logo após decolagem

Equipe usa expressão ‘pan-pan’ para alertar torre de controle e comunica curva à direita nos primeiros minutos de voo

Quanto o São Paulo vai faturar com shows de Bruno Mars no Morumbis?

O Tricolor tem direito à participação em ações de marketing relacionadas ao evento, além de porcentagem de alimentação e bebidas comercializadas durante os shows

Qualidade do ar está ruim em São Paulo, diz Cetesb

Índice é considerado bom em apenas 1 das 26 estações de medição

Entenda como resgatar o dinheiro de bets irregulares

Apostador com dinheiro nessas empresas tem 8 dias para sacar valor

Lula tem avaliação positiva de 32% e negativa de 31%; 33% veem gestão como regular, aponta Quaest

A empresa de pesquisa e consultoria entrevistou presencialmente nesta rodada 2.000 brasileiros com 16 anos ou mais da última quarta-feira (25) até o domingo (29)

Capitais brasileiras ganharam 280 km de ciclovias e ciclofaixas em 2024, diz levantamento

São Paulo lidera com folga na extensão de malha, com 710,9 km de ciclovias e ciclofaixas, embora tenha acrescentado 21 km um aumento relativo de 3,16% até a data do levantamento

Secovi-SP divulga dados de agosto do mercado de imóveis novos

Lançamentos totalizaram 9.036 unidades e vendas somaram 9.744 unidades residenciais novas na cidade de São Paulo

Avião que vai repatriar brasileiros no Líbano parte para Beirute

Expectativa é de que 220 brasileiros retornem ao país no primeiro voo