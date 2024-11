TOP 10 da Galinha Pintadinha é atração na capital paulista em novembro

Uma das personagens infantis mais queridas do mundo, a Galinha Pintadinha desembarca em duas cidades do estado de São Paulo com apresentações do espetáculo “TOP 10 da Galinha Pintadinha”.

A primeira parada acontece na cidade de São Caetano do Sul, no Teatro Paulo Machado, dia 16 de novembro, com uma apresentação única e especial às 16h.

E, no dia 30 de novembro, o espetáculo estará no Teatro Villa Lobos, na capital paulista, integrando a programação do Festivalzinho, evento para toda a família que promete encantar ainda mais os pequenos.

O espetáculo “TOP 10 da Galinha Pintadinha” traz momentos de muita animação, com as canções mais adoradas por crianças de todo o Brasil, como “Pintinho Amarelinho”, “A Baratinha” e “Mariana”. Com um cenário colorido e interativo, a apresentação é cuidadosamente pensada para garantir uma experiência inesquecível, repleta de música e magia. E conta com a presença ao vivo da Galinha Pintadinha e de todos os personagens favoritos da turma.

A Popó mais amada do Brasil é considerada um fenômeno não só entre as crianças, mas também entre os adultos. Com 18 anos de trajetória, se consolida cada vez mais no Brasil e no mundo, e continua lançando novos projetos e inovando na comunicação e no aprendizado da criançada.

Serviço:

Espetáculo: Top 10 da Galinha Pintadinha em São Caetano

Data: 16/11/2024

Horário: 16 horas

Local: Teatro Paulo Machado de Carvalho

Endereço: R. Tibagi, sn – Santa Maria, São Caetano do Sul – SP, 09560-400, Brasil

Vendas: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-galinha-pintadinha-em-sao-caetano-teatro-municipal-paulo-machado-de-carvalho-musical-infantil-875263023281552.html

Espetáculo: Top 10 da Galinha Pintadinha em São Paulo

Data: 30/11/2024

Horário: 14h40

Local: Parque Villa Lobos

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/festivalzinho/2547538