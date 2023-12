Toomorrow é a consultoria de branding do ano no Prêmio ABC 2023

O tradicional e concorrido Prêmio ABC, que está em sua 11ª edição e que premia cases e profissionais da indústria do marketing e da comunicação, entregou à Toomorrow Branding o troféu de Consultoria do Ano, pelo terceiro período consecutivo.

“Felizes por mais esse reconhecimento, mas acima de tudo pelo espaço que o branding tem alcançado junto ao mercado, pelas agências e empresas. Quem sai ganhando são os negócios, que estão construindo seu amanhã melhor e deixando sua marca no tempo”, afirma o co-fundador da Toomorrow e estrategista de marcas, André Corrêa.

O reconhecimento é resultado de cases premiados nas seguintes categorias:

Melhor posicionamento de marca

– OURO: case Holper – Para sua clínica crescer

– PRATA: case The Pow – Seu estilo, sua força

Melhor naming

– OURO: case Holper – Para sua clínica crescer

– PRATA: case The Pow – Seu estilo, sua força

Melhor expressão de marca

– OURO: case The Pow – Seu estilo, sua força

– PRATA: case Holper – Para sua clínica crescer

“Por outro lado, o reconhecimento do mercado e dos profissionais faz confiarmos ainda mais no que temos produzido até aqui e junto aos nossos clientes. Perseguimos resultados com quem confia no nosso método e trabalho e é mais um endosso que estamos no caminho certo, mesmo com tantos aprendizados que ainda estão por vir”, ressalta Isaac Ramiris Zetune, co-fundador da Toomorrow e estrategista de negócios.

Sobre a Toomorrow

Resultado de 15 anos de vivências e práticas dos sócios e construções diárias com mais de 1000 empresas no Brasil e no Mundo, a Toomorrow vem se consolidando como expoente no mercado, unindo a visão de marca e branding ao ambiente de negócios e resultados com seus clientes, sejam marcas nascendo ou empresas se transformando, apoiando CEOs, gestores de impacto nas áreas de pessoas, marketing, vendas e agências a implementarem branding como mentalidade de gestão e ação.

Para 2024, lançará oficialmente ao mercado seu braço de educação, sua Mentoria Imersiva Online e Presencial, o Brandclock, sua ferramenta de diagnósticos, além de seguir com os tradicionais eventos Branding ABC, o podcast e a comunidade Marcas do Amanhã.