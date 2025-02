Tony Ramos revela detalhes de ‘Dona de Mim’

Tony Ramos assume o papel de Abel Boaz, em ‘Dona de Mim’, produção que sucederá ‘Volta Por Cima’ na Globo. O ator dará vida a um empresário bem-sucedido e patriarca da família que gerencia uma renomada marca de lingerie em São Cristóvão. O personagem, fundamental para a trama, tem uma dinâmica familiar complexa, especialmente com seu irmão Jaques, interpretado por Marcelo Novaes.

“Abel é a terceira geração à frente do negócio familiar, e sua relação com Jaques é marcada por tensões e rivalidades. Desde a infância, a relação deles foi complicada, e isso se intensifica na vida adulta, com discussões frequentes e acaloradas, apesar de manterem uma fachada educada na presença da mãe”, explica o ator.

Desafios Pessoais e a Decisão de Registrar Sofia

Outro ponto central na história é a decisão de Abel de registrar Sofia, a filha de sua falecida esposa, como sua filha. “Inicialmente, ele hesita em atender ao pedido de Ellen, mas depois compreende que precisa honrar a promessa feita a ela e vê a importância desse gesto”, detalha Ramos.

Entre Gravações e Teatro

Enquanto as gravações da novela acontecem no Rio de Janeiro, Tony Ramos também se dedica à peça “O Que Só Sabemos Juntos”, ao lado de Denise Fraga, em São Paulo. “As gravações estão indo muito bem; estou gostando bastante do processo. Mesmo viajando pelo Brasil com a peça, a energia das gravações tem sido incrível”, conclui o ator.