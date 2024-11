Tony Ramos relembra desafios de 2024

Em um momento de reflexão e gratidão, o renomado ator Tony Ramos participou recentemente da gravação da tradicional mensagem de fim de ano da TV Globo, aproveitando a ocasião para revisitar os eventos marcantes de 2024. Em entrevista ao gshow, Tony relembrou um episódio crítico em sua vida pessoal: as cirurgias cerebrais de emergência que enfrentou em maio deste ano.

O ator foi hospitalizado no dia 17 de maio após sentir-se mal em sua residência, sendo diagnosticado com um hematoma subdural, uma condição grave que consiste no acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. A situação demandou uma intervenção cirúrgica imediata. Apesar do sucesso inicial do procedimento, dois dias depois, novos problemas de coagulação resultaram na necessidade de uma segunda cirurgia. Tony permaneceu internado por oito dias para garantir sua recuperação completa.

Seis meses após esses eventos, Tony Ramos expressou seu alívio e gratidão pela recuperação bem-sucedida. “A vida às vezes nos prega peças inesperadas. Passei por duas cirurgias em um intervalo de 48 horas. Mas estou aqui, retomando minha rotina”, afirmou o ator, ressaltando sua fé e otimismo quanto ao futuro.

Ao refletir sobre o ano que se encerra, Tony destacou suas conquistas profissionais. O ano de 2024 foi marcante para ele, com o encerramento da novela “Terra e Paixão”, onde deu vida ao personagem António La Selva, além do sucesso da peça teatral que protagoniza ao lado de Denise Fraga. Atualmente, ele também participa como jurado no programa “The Masked Singer Brasil”, que este ano celebra os 60 anos das novelas da Globo.

Tony Ramos, sempre um ícone de resiliência e talento na dramaturgia brasileira, demonstra estar pronto para novos desafios em 2025, trazendo consigo a experiência enriquecedora dos altos e baixos vividos ao longo do último ano.