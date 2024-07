Tonka, de Ilhabela, é campeão da Classe C30 na Semana de Vela

A Classe C30 deu um toque a mais de emoção na 51ª Semana Internacional de Vela Daycoval. O Tonka confirmou o título neste sábado (27) nos metros finais da última regata ao chegar na segunda colocação, uma posição e alguns segundos à frente do rival Relaxa Building, que antes da largada, tinha apenas meio ponto a menos, ou seja, que chegasse na frente levaria o campeonato. O campeão de 2023, Loyalty, que corria por fora, venceu a regata.

A prova com vento sul entre 7 e 8 nós foi disputada no centro do Canal de São Sebastião. Ao longo de seis dias, os sete barcos da Classe C30 correram 12 regatas, com quatro vitórias de cada uma das três tripulações que brigaram até o último dia: Tonka e Relaxa Building, ambos do Yacht Club Ilhabela, e Loyalty, do Rio de Janeiro.

A quarta colocação ficou com o Caiçara KAT Technologies, do Pindá Iate Clube, com um ponto de vantagem sobre o Bravo, de Santos. Kaikias EMS, do Grêmio de Vela de Ilhabela, e Kairós, da MCP Yachts do Guarujá, completaram a maior flotilha one design (cascos idênticos) entre os 102 barcos inscritos na competição. Além de Scheidt, o comandante Demian Pons contou com Alex Kuhl e Geison Mendes entre outros velejadores talentosos.

O cinco vezes medalhista olímpico Robert Scheidt conquistou o bicampeonato da Classe C30 na Semana de Vela no mesmo barco que em 2022 se chamava Caballo Loco sob comando de Mauro Dottori. “A tripulação teve altos e baixos, mas no geral, cresceu muito durante a semana e aos poucos foi melhorando. Ontem (sexta) tivemos um dia excelente e conseguimos trazer essa energia positiva para hoje”.

Scheidt considerou a largada como o momento decisivo. “Tivemos um plano muito bem executado na largada e ter largado na frente do nosso principal adversário nos ajudou muito na regata. A tripulação está de parabéns e eu estou muito feliz por ter sido convidado para participar dessa equipe maravilhosa e poder vencer a Semana de Vela mais uma vez. É um dia muito feliz para todos nós”, comemorou o bicampeão olímpico e agora também da Classe C30 na Semana de Vela de Ilhabela.

Vela do futuro

Enquanto Robert Scheidt esbanja experiência e talento aos 51 anos, Alex Kuhl, o Alemãozinho, é pura energia aos 18 anos. O velejador natural de Ilhabela foi campeão mundial de Optimist aos 15 anos e é o responsável pelo mastro do Tonka. “Fizemos um baita resultado depois de um campeonato bem suado, com 1,5 ponto à frente do Relaxa. Essa última regata foi muito estratégica, disputada até o último segundo, com os dois barcos muito próximos no popa. Tudo poderia acontecer, mas mantivemos a concentração até o fim e vencemos”, exaltou Alex.

O Relaxa Building fez uma campanha surpreendente com o vice-campeonato na classe oceânica mais disputada do País, logo em sua primeira Semana de Vela. Roberto Mangabeira, pai do comandante Tomás, enalteceu velejar ‘em família’. “Queríamos para caramba ganhar a Semana de Vela, mas estamos felizes com o resultado. O Relaxa é um barco de família, todos os tripulantes estão hospedados na minha casa, e ficamos à frente do Loyalty, tripulado por profissionais”.

“Eu, por exemplo, comecei a velejar há 12 ou 13 anos a pedido do meu filho. Começamos na HPE 25 com velejadores que hoje estão na equipe do Relaxa Building”, destacou Mangabeira, com entusiasmo. A Classe C30 volta a correr em Ilhabela em 21,22,28 e 29 de setembro na terceira e penúltima etapa da Copa Mitsubishi de Vela Oceânica de 2024. Em outubro será disputado o Campeonato Brasileiro de C30, paralelamente ao Circuito Rio, no Iate Clube do Rio de Janeiro.

Classe C30 na SIVI 2024 – após 12 regatas (um descarte)

1 – Tonka – 67,5 pontos

2 – Relaxa Building – 66

3 – Loyalty – 63,5

4 – Caiçara KAT Technologies – 46

5 – Bravo – 45

6 – Kaikias EMS – 30,5

7 – Kairós 14,5

Flotilha nacional da Classe C30

01 – Tonka – Demian Pons – Yacht Club Ilhabela (YCI)

02 – Kairós – Sophia Setti – MCP Yachts – Guarujá

03 – Kaikias EMS – Hilsdorf/Aurichio – Grêmio de Vela Ilhabela (GVI)

04 – Bravo – Jorge Berdasco – ICS

05 – Relaxa Building – Tomás Mangabeira – YCI

06 – Loyalty – Alex Leal – Veleiros do Sul/Iate C.R.Janeiro (VDS/ICRJ)

07 – Katana Portobello – C. Gomes Neto – Iate Clube S.Catarina (ICSC)

08 – Zeus Team – Inácio Vandresen – ICSC

09 – Caiçara KAT Technologies – M. Cesar – Pindá Iate Clube (PIC)