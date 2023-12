Toni Garrido faz show gratuito em dezembro no Sesi Sorocaba

Antônio Bento, conhecido como Toni Garrido. Carioca, cantor, ator e apresentador. É nacionalmente lembrado por grandes sucessos da música brasileira nos anos 90 e 2000.

Emplacou pérolas como a música “Firmamento”, “Realidade virtual” e “O erê”. Sua carreira percorreu Brasil a fora e vendeu mais de 300.000 cópias com o famoso álbum Acústico MTV com participações como o grande nome da música brasileira Gilberto Gil. Na TV, apresentou ao lado de Angélica o programa “Fama”, sucesso de audiência da TV Globo. Como jurado, participou de forma relevante de um dos maiores concursos musicais da TV brasileira, o The Voice Brasil.

Toni começou a tocar violão e cantar durante encontros de jovens na igreja, e devido à aceitação e liberdade para se expressar, descobriu que queria trabalhar com música. Toni iniciou no mundo da música como vocalista da extinta Banda Bel, onde chegou a emplacar o sucesso “Romário”, também em homenagem ao artilheiro. Em 1994, durante o período em que o então vocalista do Cidade Negra, Rás Bernardo, saiu do grupo, foi convocado para substituí-lo. A partir de sua entrada, o Cidade encaminhou para um perfil melodicamente mais pop e de igual maneira dançante, mas sem fugir ao universo do reggae.

Toni continuou se destacando a frente do grupo Cidade Negra e no disco “O Erê”, emplacou o Cd Duplo de Platina, onde o público descobriu pérolas como a música “Firmamento”, “Realidade Virtual” e “O Erê”. Dois anos depois foi lançado o CD Quanto Mais Curtido Melhor e Toni começou a se dedicar também ao cinema, sua segunda paixão.

Toni iniciou a turnê do espetáculo “Noites de Orfeu”, que segundo ele é a realização de um desejo antigo de contar a história da amizade e parceria entre Tom Jobim e Vinicius de Moraes que se conheceram para criar o musical “Orfeu da Conceição” que deu Origem ao filme “Orfeu Negro” e que inspirou o diretor “Cacá Diegues” a produzir o filme “Orfeu” no qual Toni foi protagonista. Com esse espetáculo, Toni surpreende o público cantando clássicos da Bossa Nova e a canção emblemática tema do filme que encanta o público até hoje nas rádios, uma composição de “Caetano Veloso”, a música “Sou Você”.

SERVIÇO

Local: Espaço de Eventos – Rua José Miguel, 311, Jd. Paulistano

Data e horário: 16 de dezembro, sábado, às 20h

Informações: Ligue (15) 3388-0419 / 3388-0420 / 3388-0428 / 3388-0450

Entrada gratuita – Reservas do ingresso liberadas no MEU SESI. O ingresso tem validade até 15 minutos antes da apresentação. Os ingressos remanescentes serão distribuídos 15 minutos antes do início do espetáculo.