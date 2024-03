Ton Cremon Trio agita o Brisamar Shopping neste domingo (31)

O domingo (31) será de muito rock and roll no Brisamar Shopping, quando sobe ao palco o Ton Cremon Trio, a partir das 18 horas, na Praça de Alimentação, com os maiores clássicos desse gênero musical. A entrada é gratuita.

O cantor Ton Cremon se apresenta ao lado de Bira Aguiar, na bateria, e Edgar Pinho Nogueira, no contrabaixo. Com um repertório diversificado dentro do rock, o trio já tocou na abertura do show da Banda CPM 22, Cheers Festival Santos, Shows de Verão em Praia Grande, entre outros eventos.

A ação faz parte do projeto “Música do Brisa”, que tem o objetivo de valorizar os artistas da região e levar música de qualidade ao público do empreendimento.

SERVIÇO:

Data: 31 de março

Horário: 18 horas

Local: Praça de Alimentação do Brisamar Shopping – Rua Frei Gaspar, 365 – Centro – São Vicente (SP)

Entrada: Gratuita