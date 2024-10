Tomorrowland tem esquema especial de segurança

Uma operação especial das Polícias Civil e Militar vai garantir a segurança de cerca de 160 mil visitantes que participam do Tomorrowland Brasil, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, em Itu, no interior de São Paulo.

As ações começam na quinta-feira (10), um dia antes do evento, e continuarão até segunda-feira (14), pensando nos visitantes que ficarão hospedados na cidade temporária do festival, criada para abrigar os turistas.

O evento vai mobilizar unidades especializadas e centros de controle que irão auxiliar no monitoramento da área do festival e dos arredores em tempo real para garantir um ambiente seguro para os participantes durante os três dias de festa.

O efetivo da Polícia Militar contará com apoio de diversas unidades. O 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) fará a segurança nas principais rotas de acesso ao festival, contando com auxílio do 50º, 47º e 7º Batalhões de Polícia Militar do Interior (BPM/I) e do Batalhão de Policiamento Ambiental.

Além de Itu, as equipes da PM também farão o reforço na segurança nos municípios de Porto Feliz e Salto, que ficam no entorno do festival, considerando o fluxo de público que se deslocará diariamente até o evento. Além disso, haverá equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e do Comando de Policiamento de Choque mobilizadas para garantir a segurança durante os deslocamentos.

A Polícia Militar Rodoviária atuará nas principais rodovias de acesso ao Parque Maeda. Para monitorar as imediações, os policiais terão o apoio da Central de Comando de Operações e Eventos Rodoviários (CCOE Rv), um veículo multifuncional que dá suporte operacional com acesso às câmeras instaladas nas rodovias.

Centro de Controle de Operações (CCO)

O festival contará com o Centro de Controle de Operações (CCO) de onde a Polícia Militar poderá monitorar a movimentação do público para garantir a segurança e direcionar as equipes em campo em tempo real.

“Nossa principal responsabilidade no CCO é coordenar e supervisionar ações preventivas e reativas, como monitoramento de incidentes, resposta rápida a emergências e coordenação de patrulhas”, explicou o tenente Carlos Cezare, chefe da Seção de Comunicação Social do 50º BPM/I.

Polícia Civil vai contar com delegacia móvel e policiais bilíngues

O Tomorrowland Brasil vai mobilizar cinco departamentos diferentes da Polícia Civil, incluindo a Delegacia Seccional de Sorocaba, a Delegacia de Itu, que funcionará 24 horas, e a Polícia Técnico-Científica.

Entre algumas unidades de suporte às ações estão o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise), o Grupo de Operações Especiais (GOE), as Delegacias de Investigação Geral (DIG) e a Delegacia de Homicídios, contribuindo para um esquema de segurança robusto e coordenado.

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) vai instalar no evento uma delegacia móvel para oferecer um serviço especializado com policiais bilíngues e policiais mulheres para registro de ocorrências específicas, garantindo o acolhimento às vítimas.

“Na unidade, registramos boletins de ocorrência e termos circunstanciados, enquanto flagrantes e capturas são formalizados pelo Departamento de Polícia Judiciária da região”, explicou a delegada divisionária da Deatur, Fernanda Herbella.

A Polícia Civil desenvolveu em conjunto com outros órgãos ações estratégicas específicas e integradas para promover a segurança na região. As equipes estarão em todo o recinto, orientando os visitantes sobre as medidas de segurança e garantindo respostas rápidas a quaisquer incidentes.

“O conhecimento adquirido nas edições anteriores permitiu ajustar e aperfeiçoar a operação a cada ano, pois, assim, identificamos as necessidades e tornamos tudo mais seguro e eficiente”, disse o delegado coordenador das ações no evento, Rodrigo Ayres.

A importância de uma equipe bilíngue em eventos de grande porte

Com a presença de turistas estrangeiros no evento, policiais fluentes em outros idiomas desempenham um papel essencial para orientações e no atendimento de ocorrências.

A Deatur adota uma abordagem diferenciada, com formulários em vários idiomas para facilitar o registro de crimes. Em casos de perda de documentos, a divisão possui contatos diretos com consulados, agilizando o processo e garantindo o suporte adequado.

O delegado Daniel Orsomarzo, da 1ª Deatur, é fluente em inglês e já participou de diversos eventos de grande porte. “Atuei no ano passado e ver a reação dos turistas ao conversarem com uma autoridade em seu próprio idioma é muito legal. Isso gera segurança e conforto em um momento de vulnerabilidade, o que é essencial”, explicou Orsomarzo.

Orientações da Polícia Militar

– Fique atento aos pertences: mantenha celulares e carteiras próximos ao corpo

– Identifique-se corretamente: tenha em mãos um documento com foto e a pulseira do evento

– Cuidado com aglomerações: fique atento para evitar furtos e desconfie de ajuda oferecida por estranhos

– Alimentação e hidratação: beba água e faça refeições leves

– Ponto de encontro: combine um local para se reunir com amigos caso alguém se perca

– Transporte seguro: utilize transporte público ou aplicativos credenciados, evite aceitar caronas de desconhecidos

– Emergências: procure os pontos de apoio da Polícia Militar para assistência imediata.