Tomás, filho de Bruno Covas, deixa gestão de Ricardo Nunes

Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, anunciou sua saída do governo de Ricardo Nunes (MDB). A decisão foi oficializada por meio de uma exoneração publicada no Diário Oficial desta terça-feira (4).

Segundo informações do Painel, o motivo da saída de Tomás foi sua escolha por cursar faculdade em tempo integral. Antes de assumir o cargo de coordenador de Políticas para Juventude na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, ele estava matriculado no curso de Economia na Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP).

Apoio a Ricardo Nunes durante gestão

Mesmo diante das mudanças políticas recentes, como a decisão do PSDB – partido de Tomás Covas – de lançar José Luiz Datena como candidato próprio no último ano, ele manteve seu apoio à gestão de Ricardo Nunes enquanto esteve no governo.

Até o fechamento desta reportagem, não foi possível contato com Tomás Covas para comentar sua decisão.