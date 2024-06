Toma posse nova gestão do Conselho Municipal de Assistência Social de São Caetano

A Prefeitura de São Caetano do Sul realizou na terça-feira (25/6), no Espaço Nelly Pellegrino, a cerimônia de posse dos novos integrantes do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social).

Na solenidade, o vice-prefeito, Carlos Humberto Seraphim, que representou o prefeito José Auricchio Júnior, enfatizou a importância do órgão para a aplicação do Plano Municipal de Assistência Social e para a fiscalização do uso dos recursos públicos. “Os conselhos têm papel fundamental na sociedade contemporânea. Onde há recurso público deve haver um conselho correspondente para a fiscalização e a aplicação das verbas”, disse Seraphim.

Thiago Mata, titular da Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social), falou sobre a importância do conselho. “O CMAS é muito atuante e o grupo contribui para o aprimoramento permanente das ações de políticas públicas de assistência social”, complementou Mata.

“O CMAS é o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados no município. Sua função principal é efetivar o controle social, ou seja, o exercício de democratização da gestão pública, que permite aos cidadãos participarem e intervirem na elaboração e execução da política pública, interagindo com o Estado para definição de prioridades”, finalizou o diretor da sede dos Conselhos e secretário do Comcipas (Conselho Municipal de Cidadania e Participação Social), Elísio Peixoto.