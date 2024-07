Tom Sapiranga comemora 18 anos de carreira com apresentação no projeto Música no Parque

Cantor, multi instrumentista e compositor baiano, Tom Sapiranga celebra 18 anos de carreira com uma turnê comemorativa, que passa por Jundiaí, Santana de Parnaíba, São José dos Campos e São Paulo. Em São José dos Campos, o show acontece neste domingo, dia 7 de julho, às 10h30, no projeto Música no Parque, no Parque Vicentina Aranha, com entrada livre. A apresentação contará com acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, com a presença de intérprete de Libras.

O artista brinda o público com um show em que faz um passeio pelas suas memórias, influências, parcerias e repertório autoral. Como certa vez o apresentou Xangai, Tom Sapiranga é um violeiro de dedos firmes e ágeis, que nos brinda com obras de sua própria autoria, contando e cantando com seu estilo suave e agreste, um menestrel de pé no chão e bela voz.

Tom Sapiranga abre o show com seu berimbau no repente “O Arco do Tempo”, e continua a celebrar sua história com a autoral “Voz do Olodum”, que fez em homenagem ao Olodum, que ainda criança assistia pelas ruas de Salvador, e gravará em breve dividindo os vocais com Tonho Matéria, um dos cantores do grupo baiano.

Entre as canções autorais estão “Coração das Águas”, que canta com a filha Safira, de 9 anos, e as parcerias com Zeca Baleiro (“Agosto”) e Margareth Menezes (“ABC do Baiano”). O show também inclui seu single mais recente, “Pouquinho de Amor”, composição de Márcio Maresia. “Pouquinho de Amor” já está disponível em todas as plataformas de música e o clipe acaba de chegar no canal de Tom Sapiranga no YouTube: https://youtu.be/IKvc-pT4PmA?feature=shared.

O repertório do show também tem espaço para destacar suas referências com uma releitura de “Sampa”, de Caetano Veloso, com que homenageia também a cidade em que vive há cerca de dez anos.

Tom Sapiranga (voz, berimbau, violão, guitarra) será acompanhado por Edu Guimarães (acordeom), Pedro Ros (piano e flautas), Andre Hass (bateria e percussão), Beatriz Marques (violão e voz) e Pedro Luz (contrabaixo). O show tem Direção Cênica e de Arte de Consuelo de Paula e Direção Musical e Arranjos de Tom Sapiranga, com a contribuição especial do Maestro Rafael Righini. A Direção de Produção é de Andrea Leoncini, da Awake Eventos Culturais.

O show “Tom Sapiranga” foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

serviço | Tom Sapiranga comemora 18 anos de carreira

São José dos Campos | Música no Parque com Tom Sapiranga

Data: 07/07/2024 (domingo)

Horário: 10h30

Local: Parque Vicentina Aranha, Rua Prudente Meireles de Moraes, 302 – Vila Adyana – São José dos Campos, SP

Entrada Livre

Acessibilidade: Libras – pessoas com deficiência auditiva.

São Paulo

Data: 18/07/2024 (quinta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Centro Cultural São Paulo – Sala Adoniran Barbosa, Rua Vergueiro, 960 – Liberdade, São Paulo, SP

Classificação Livre

Acessibilidade: Audiodescrição – pessoas com deficiência visual (reservas de ingresso pelo whatsapp (11) 94333-2923 – Ver com Palavras); Libras – pessoas com deficiência auditiva; Acessibilidade universal para pessoas com deficiência,

Entrada gratuita

Os ingressos podem ser reservados online através do link ou presencialmente

Para mais informações sobre o funcionamento da Bilheteria, física e online, clique aqui