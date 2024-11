Duas artistas de destaque na música brasileira, Maria Pérola e Gab Veneziani se reúnem para homenagear o maestro Tom Jobim no projeto Tom Jobim Sertanejo – 30 Anos Sem Tom. Um dos principais compositores da MPB e ícone da Bossa Nova, Jobim morreu em 1994, mas ele atravessa gerações com um valioso legado: sua produção musical, da qual fazem parte clássicos como ‘Garota de Ipanema’ e ‘Eu Sei Que Vou Te Amar’, ambas compostas com Vinicius de Moraes, um de seus principais parceiros, além de ‘A Felicidade’, ‘Águas de Março’, ‘Luiza’, ‘Chega de Saudade’, entre outras. Em Tom Jobim Sertanejo – 30 Anos Sem Tom, esse repertório ganha força e doçura na interpretação de Maria Pérola e Gab Veneziani, duas vozes potentes, ancoradas pelo acordeon, instrumento muito popular no Nordeste e que ganha protagonismo durante essa apresentação inédita.

O projeto tem idealização e direção artística de Fran Carlo; produção executiva de Petterson Mello; e direção musical e arranjos de Marcos Paiva – a mesma equipe do consagrado projeto ‘Concerto para Pixinguinha’, que recebeu o Prêmio Profissionais da Música 2017.

A cantora, compositora e violonista pernambucana Maria Pérola carrega em sua voz a força e a delicadeza da música popular nordestina. Foi ainda na periferia de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, que a artista deu seus primeiros passos na arte. Em 2019, ela foi vencedora do Prêmio Suburbano Convicto, na categoria ‘Músico’, com a canção ‘Música Popular Periférica’, juntamente com Leci Brandão, Criolo e Thaíde. Com a música autoral ‘Canção Contraditória’, Maria Pérola foi finalista no Festival Nacional da Canção, em 2020, e venceu o prêmio de melhor cantora no Festival Prêmio Lollo Terra de MPB, em 2021. Em outubro de 2022, lançou seu primeiro EP, com três faixas inéditas de sua autoria, uma releitura de ‘Desde que o Samba é Samba’, de Caetano Veloso, em que reforça seu lado intérprete.

Enquanto isso, a cantora e compositora paulista Gab Veneziani, nascida em Santos, investe em um repertório que contempla grandes nomes da bossa nova, MPB, jazz, soul e manouche jazz,entre outros gêneros. Sob influências de Erykah Badu e Elza Soares, sua obra é impregnada de poética e ancestralidade. Nome em ascensão na música brasileira, além de atriz e fonoaudióloga, Gab iniciou a carreira se apresentando em bares e projetos para eventos sociais. Depois, passou a fazer parte do line-up de festivais como Beach Colors – festival das cores e Lollapalooza 2018 ao lado da cantora Tiê, além das 8ª, 9ª e 10ª edições do Santos Jazz Festival. Ainda em 2018, participou da turnê nacional ‘Shrek, O Musical’. No ano seguinte, fez parte do projeto Jamy Winehouse; em 2020, do especial Aretha ‘Frunklin’; e, em 2022, do tributo Elza Eterna. Naquele mesmo ano, marcou presença no programa ‘Canta Comigo’, seu primeiro reality show na TV aberta, interpretando Elis Regina com a canção ‘Aprendendo a Jogar’.

Maria Pérola e Gab Veneziani, dois grandes talentos, se encontram no show que marca os trinta anos sem Tom Jobim. Para completar, grandes músicos e canções imortais.

Ficha Técnica: Tom Jobim Sertanejo – 30 anos sem Tom



Cantoras: Maria Pérola

Gab Veneziani



Direção Artística & Idealização: Fran Carlo

Direção Musical & Arranjos: Marcos Paiva

Produção Executiva: Petterson Mello



Marcos Paiva – Contrabaixo

Álvaro Couto – Acordeon

Raphael Cortezi – Violões

Luis Passos – Violão e guitarra



Local: Teatro União Cultural

Endereço: Rua Mário Amaral, 209 – Paraíso

Telefone: (11) 3885-2242

Dia e Horário: Quinta-feira, 12 de dezembro, às 21h

Preços na Bilheteria: R$ 80,00 ( inteira) R$ 40,00 ( meia-entrada)

Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/100670/d/288801/s/1968686

Classificação: 12 anos

Gênero: MPB/Bossa/Jazz