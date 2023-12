Toledo do Brasil leva 9 lobos no Prêmio Marketing ABC 2023

A Toledo do Brasil, líder no setor de tecnologia em pesagem, foi um dos destaques do Prêmio Marketing ABC, uma das principais premiações de comunicação e marketing do país que ocorreu na última terça-feira, 05. A cerimônia foi dividida em três blocos, e no total, a empresa recebeu 9 prêmios.

No segundo bloco do evento, a Toledo do Brasil ganhou o prêmio de Melhores Profissionais e Empresas, que segundo as normas do evento são escolhidos por meio de uma votação, e neste ano, na primeira fase contou com mais de 25 mil votos. Eduardo Jorge foi reconhecido como o Melhor Profissional de Vendas ou E-commerce.

O maior destaque da noite foi a conquista de quatro prêmios de ouro nas categorias campanha de endomarketing ou comunicação interna, estratégia de presença digital e estratégia de eventos B2B. A empresa também recebeu três lobos de prata nas categorias performance em vendas e/ou e-commerce, melhor projeto especial e melhor ação com influenciadores, além de conquistar um prêmio de bronze na categoria melhor campanha de endomarketing ou comunicação interna, pelo projeto campeonato de pesca.

“Nós confiamos na comunidade ABCCom e temos certeza de que o prêmio contribui para fortalecer o mercado. Possuímos um departamento de marketing forte e completo, e estamos contentes por nossos projetos terem recebido esse reconhecimento tão significativo. Destacar os trabalhos e profissionais de qualidade é muito importante para fortalecer o setor de marketing e comunicação do ABC para todo o Brasil”, comenta Michel Mathias, gerente nacional comercial e de marketing comercial da Toledo do Brasil.