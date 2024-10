Tok Batoque leva música infantil de qualidade ao ABCD Paulista

A Tok Batoque é uma banda de música infantil surgida na cidade de Diadema, em 2019, através da parceria entre os multiartistas e compositores Ariana Macedo e Carlos André, ambos preocupados com a escassez de produção sonora para a infância, não somente em Diadema, mas em toda a região do ABCD Paulista.

Confira:

“Modo de brincar” é o álbum de estreia da Tok Batoque. O projeto de gravação do álbum foi contemplado pelo Inciso III do Edital da Lei Aldir Blanc, Diadema, em 2020. São onze canções que apresentam – com ludicidade e diferentes ritmos e perspectivas instrumentais – temas que vão de brincadeiras coletivas ao respeito mútuo, passando pela importância da leitura e outros mais.

Além do álbum de estreia, a banda já lançou mais dois singles e prepara outros lançamentos para 2025.

O trabalho tem recebido diferentes elogios por onde tem sido escutado e está disponível em todos os serviços de streaming, além do canal oficial da banda no Youtube.

A proposta trazida pela banda, segundo a dupla, é produzir música de qualidade que respeite a inteligência das crianças de todas as idades.

Entre as muitas apresentações já realizadas, a Tok Batoque abriu, em 2023, o show da consagrada banda Palavra Cantada.

As performances ao vivo, além de muito som, tem contação de histórias, intervenções cênicas, dança, conversa e interação com o público.

A banda tem circulado por todo o ABCD Paulista e sua agenda pode ser consultada pelo Instagram no @tokbatoque.