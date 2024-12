Toguro recebe alta médica após internação na UTI

O influenciador fitness Tiago Toguro, de 34 anos, foi liberado do hospital nesta sexta-feira (27) após um período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que começou durante as festividades de Natal. Sua internação foi motivada por intensas dores testiculares.

Em um vídeo compartilhado em seu Instagram, Toguro expressou sua satisfação ao retornar para casa após o susto. “Depois de dois dias internado, recebi alta e agora poderei dar continuidade ao meu tratamento em casa. É fundamental valorizar a saúde, a liberdade e as coisas simples da vida”, declarou.

Embora tenha mantido alguns aspectos da situação em sigilo, o influenciador afirmou que continuará sua recuperação por um período de dez dias e aproveitou a oportunidade para enfatizar a importância do cuidado com a saúde. “Durante minha internação, fiquei sem conseguir observar o mundo lá fora, o que me fez refletir sobre o quão preciosa é a saúde e a liberdade que possuímos”, finalizou o influenciador.