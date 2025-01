Todos os bairros de SP entram em estado de alerta de alagamentos neste domingo (26)

Na tarde deste domingo (26), todos os bairros da cidade de São Paulo foram colocados em estado de atenção devido a possíveis alagamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura reportou um trecho intransitável na estrada de Taipas, localizado na zona norte, em decorrência das chuvas intensas.

O bairro Itaim Paulista, situado na zona leste, é o único a ser classificado em alerta máximo na escala do CGE. Neste sábado (25), uma residência no local sofreu um desabamento parcial causado pelas fortes chuvas. Os seis moradores da casa foram resgatados, apresentando apenas ferimentos leves.

A instabilidade climática que afeta a capital paulista é provocada pela combinação de ar quente e úmido, em sinergia com a chegada de uma frente fria ao litoral do estado, o que deverá intensificar as chuvas na metrópole até pelo menos terça-feira, 28 de janeiro.

Um incidente trágico ocorreu na última sexta-feira, quando um artista plástico foi levado pela enxurrada em sua residência na Vila Madalena, na zona oeste. Esse evento foi considerado o mais severo em termos de precipitação em 24 horas desde 1988, segundo dados da Climatempo.

Conforme informações do radar meteorológico da prefeitura, as chuvas se manifestam através de pancadas intensas, acompanhadas por raios e ventos fortes, especialmente nas áreas da zona sul em direção à zona leste.

A previsão do CGE para este domingo aponta temperaturas mais amenas após uma semana marcada por calor excessivo e temporais que causaram danos significativos na cidade.

Novos temporais estão previstos para o início da próxima semana na região metropolitana, que ainda enfrenta as consequências das fortes chuvas registradas na última sexta-feira (23). A temperatura máxima esperada para segunda-feira (27) é de 26°C.

Diante desse cenário climático adverso, a Defesa Civil informou que um gabinete de crise será mantido entre os dias 27 e 28 de janeiro. Este é o 16º evento relacionado às chuvas desde o início da Operação Chuvas em 1º de dezembro de 2024.