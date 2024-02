Toby Keith, cantor de country, morre aos 62 anos

O cantor americano Toby Keith, 62, morreu na segunda-feira (5).

Keith lidava com um câncer no estômago. A informação é do TMZ.

O artista morreu na segunda-feira, cercado de sua família. “Ele enfrentou essa batalha com graça e coragem”, informaram os familiares do músico em publicação no Facebook.

Keith anunciou o diagnóstico em junho de 2022. Na época ele já havia realizado parte do tratamento, que envolveu quimio e radioterapia, além de cirurgia. O artista afirmou que estava bem, mas que precisava de tempo para “respirar, se recuperar e relaxar”.

Com 30 anos de carreira, o músico era um dos maiores nomes da música country. Ele lançou 24 álbuns de estúdio e produziu mais de 60 músicas que figuraram no ranking de música country da Billboard. Entre seus sucessos estão “Should Have Been A Cowboy”, “As Good As I Once Was” e “Beer for My Horses”, um feat com Willie Nelson de 2005.

Em setembro, Keith ganhou o prêmio de Ícone da Música Country no People’s Choice Country Awards. Ao discursar, ele brincou com o diagnóstico e a perda de peso. “Aposto que vocês pensaram que nunca me veriam de calça skinny”.