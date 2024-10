TNT transmite Red Bull Bragantino x São Paulo pela semifinal do Paulistão Sub-20

Na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, a TNT Sports apresenta o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, entre Red Bull Bragantino e São Paulo. A partir das 10h45, o canal TNT transmite o confronto que abre essa fase da competição.



O Bragantino eliminou o Santos nos pênaltis nas quartas de final e acredita na força do seu elenco para buscar a classificação par a grande final. Já o São Paulo passou sem sustos pelo Desportivo Brasil, aplicando uma goleada de 6×0 no jogo de volta. O Tricolor quer o seu sexto título da competição, que não vem desde 2011.



Segunda-feira, 28/10

10h45 – Pré-jogo

11h – Red Bull Bragantino x São Paulo (TNT)

13h – Fim de Transmissão

