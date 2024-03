TNT Sports dá pontapé inicial na cobertura da UEFA Champions League Feminina

Na próxima terça-feira, 19 de março, a TNT Sports inicia a sua cobertura da UEFA Champions League Feminina 2023/24 com transmissão dos duelos válidos pelas quartas de final do torneio continental.

Na terça-feira (19), a partir das 16h45, o canal de tv por assinatura TNT exibe o duelo entre Benfica e Lyon. Recordista de títulos da Champions Feminina, o clube francês visita as Águias, no Estádio da Luz. Na quarta-feira (20), os horários se repetem para mais um confronto imperdível. O atual campeão e novamente favorito Barcelona visita o norueguês Brann, que protagoniza excelente campanha.

No último mês de fevereiro, a Warner Bros. Discovery anunciou a aquisição dos direitos de transmissão da UEFA Champions League Feminina. O pacote inclui 13 jogos das fases eliminatórias da atual edição e 25 partidas da temporada 2024/25. Os confrontos da principal competição de clubes do planeta serão exibidos no canal de televisão por assinatura TNT, com produção e execução conduzidas pela TNT Sports.

O novo acordo amplia a oferta de conteúdo da TNT Sports, que já apresenta a Liga dos Campeões masculina há nove temporadas e recentemente garantiu a renovação dos direitos de transmissão até 2026/27.

Confira a agenda das quartas de final da Women’s UEFA Champions League 2023/24:

Terça-feira, 19/3

16h45 – Pré-jogo

17h – Benfica x Lyon (TNT)

19h – Encerramento

Quarta-feira, 20/3

16h45 – Pré-jogo

17h – Brann x Barcelona (TNT)

19h – Encerramento