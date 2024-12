TNT e Max transmitem o Golden Globes® ao vivo no dia 5 de janeiro 

2025 está chegando em grande estilo! E para dar início à Temporada de Prêmios, a TNT e a Max exibem ao vivo a 82ª Edição Anual do Golden Globes®, que celebra os principais destaques da televisão e do cinema. Com três horas de duração, a transmissão da cerimônia começa às 22h e terá comentários da especialista em séries e filmes Aline Diniz.

O GOLDEN GLOBES® reconhece os melhores profissionais de cinema, TV e streaming, pelo voto da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. A apresentação da premiação ficará por Nikki Glaser, que fará história em Hollywood ao se tornar a primeira mulher a apresentar sozinha a cerimônia. A transmissão do canal e da plataforma de streaming contará com a tradução simultânea de Regina Pierantoni McCarthy e Robert Greathouse e também disponibilizará o áudio original em inglês.

Entre produções originais da HBO, Max Original e Warner Bros. Pictures, a Warner Bros. Discovery obteve 17 indicações ao GOLDEN GLOBES®. As séries do estúdio com maior número de indicações foram HACKS (Max Original), PINGUIM (HBO Original) e TRUE DETECTIVE: TERRA NOTURNA (HBO Original), com três indicações cada.

Não perca a 82ª edição anual do GOLDEN GLOBES® no dia 5 de janeiro