TN: Ernani Kuhn vence na chuva e esquenta disputa pela liderança

Faltam três etapas para o término da temporada da Turismo Nacional, e ao que tudo indica a definição só vai acontecer na última corrida do campeonato. A etapa disputada no Autódromo Velocitta, no último final de semana, esquentou em muito a disputa entre os três principais candidatos ao prêmio que garante a entrada na Stock Series. O cuiabano Ernani Kuhn enfrentou dificuldades nas duas primeiras corridas, mas fechou o domingo com uma vitória espetacular sob chuva, largando do meio do pelotão e fazendo a melhor volta da prova. Agora, ele está apenas nove pontos atrás do líder Juninho Berlanda.

“Foram dias bem intensos no Velocitta, por toda situação de mudança climática, o vendaval que derrubou nosso box e o toque na primeira corrida que danificou o carro. Mas nosso time é muito unido, ajustou tudo e finalizamos com uma vitória muito importante que nos aproxima muito dos primeiros colocados e nos coloca na briga pelo título. Pelo sistema de pontuação da categoria, podemos dizer que não há diferença entre os três”, afirmou Kuhn, que tem em seu carro as marcas da Ekal Transportes, Pro Tune e Perfortech Motorsports­­­­.

A vitória de Ernani Kuhn foi bastante celebrada. Ele largou da sétima posição e preciso fazer ultrapassagens em um curto espaço de tempo, já que a largada foi com o procedimento de safety car e consumiu cerca de seis dos 20 minutos de prova. Depois de assumir a segunda posição, Ernani imprimiu um ritmo forte e tirou, em duas voltas, uma diferença de três segundos para o líder, até fazer a ultrapassagem como um X na Curva da Mata, quando faltava menos de um minuto para o término da prova.

“Sabia que tinha um carro muito bom. Foi assim em todas as provas. É a sexta vitória na temporada e, agora, é partir com tudo para as próximas corridas, porque ainda tem muita coisa para acontecer e muito ponto para ser disputado”, reflete o piloto. As próximas etapas da Turismo Nacional acontecem nos dias 15 de setembro, no Autódromo Velopark; 20 de outubro, em Londrina, e a final em Goiânia no dia 1º de dezembro. São mais 13 provas e cerca de 440 pontos em disputa.

*Classificação Overall após 5 etapas

1º – Juninho Berlanda, 342 pontos

2º – Rafael Reis, 337 pontos

3º – Ernani Kuhn, 333 pontos

4º – Arthur Scherer, 294 pontos

5º – Pablo Alves, 291 pontos

6º – Pedro Burger, 244 pontos

7º – Lutianne Soares, 196 pontos

8º – Jairo Andrade/Edson Valle, 94 pontos

9º – Beto Pontes, 94 pontos

*pontuam apenas os pilotos que participam de todas as etapas. Pilotos que não atuam em todas competem apenas dentro das respectivas categorias