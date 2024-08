Titular em todos os jogos, Renato Soares fala sobre sequência do Lusitânia na Liga Portugal

O Lusitânia de Lourosa conquistou sua segunda vitória na Liga Portugal 3 ao vencer o Fafe por 4 a 0. Titular em todos os jogos, o meia Renato Soares atuou pelo lado esquerdo na linha de meias do 4-3-3 e jogou 65 minutos. O camisa 80 diz que a ideia é manter o ritmo nos dois próximos jogos em casa.

“Essa goleada na partida anterior renovou a nossa energia e trouxe ainda mais confiança para a sequência que está por vir. Teremos mais dois duelos em casa, diante do nosso torcedor, podendo subir na tabela de classificação da Liga e se manter vivo na Taça de Portugal”, disse o jogador, em alusão ao jogo contra o Braga B no próximo sábado (31) e depois contra o União Lamas, em 7 de setembro.

Em sua segunda temporada jogando em Portugal, Renato Soares foi revelado nas categorias de base do Avaí. Passou por Hercílio Luz (SC), Iporá (GO), Primavera (SP), Grêmio Anápolis (GO) e CRAC (GO) antes de se transferir para o futebol português – onde defendeu o Leixões. Na sequência foi contratado pelo Sporting Covilhã até chegar ao Lusitânia de Lourosa. Em 2022 foram 32 jogos disputados e no ano passado, 33.

“Fico feliz de poder dizer que estou tendo cada vez mais espaço no time titular, jogando todos os jogos e ajudando a equipe com meus passes e construção de jogadas a partir do meio-campo. Meu papel é deixar os homens de frente em boas condições de finalizar, e isso acredito que estou cumprindo com eficiência”, concluiu o atleta, de 25 anos.