Titular e capitão, Hugo Souza é melhor negócio do Corinthians na temporada

Hugo Souza já pode ser considerado o melhor negócio do Corinthians na temporada. Contratado em julho para ser titular, o goleiro assumiu a responsabilidade, virou “arma” em decisão por pênaltis e conquistou o carinho da Fiel Torcida.

O QUE ACONTECEU

No Campeonato Brasileiro, Hugo virou capitão e peça fundamental na briga contra o rebaixamento. Decisivo em jogos importantes, ele soma 17 defesas difíceis em 15 rodadas pelo Brasileiro.

O goleiro também tem presença importante no vestiário. Ele é conhecido pela personalidade agregadora e pelos discursos motivadores nas preleções. Por isso, rapidamente ganhou status de líder do técnico Ramón Díaz.

“Desde o início, quando me deram esse tipo de responsabilidade, eu falei que estava pronto, estava preparado, que minha ideia era ajudar o clube, ajudar a equipe da melhor forma. Então, se a comissão técnica decidiu que me colocar de capitão em alguns jogos, eu fico muito feliz com isso. É a prova de muito trabalho sendo bem feito, de uma postura diária, de uma postura dentro do dia a dia” – Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Hugo também é pegador de pênaltis, outra característica que faz o goleiro ser uma aquisição valiosa para o grupo alvinegro. Nesta temporada, o arqueiro foi responsável por duas classificações em mata-matas. Nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, diante do Bragantino, ele defendeu três cobranças na disputa por penalidades. Já na mesma fase da Copa do Brasil contra o Grêmio, a batida de Cristaldo parou em suas mãos, definindo a classificação.

As habilidades de Hugo Souza, e o baixo investimento da contratação, representam o melhor custo-benefício no elenco alvinegro. O Timão pagou 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) ao Flamengo pelo seu empréstimo e já exerceu a opção de compra por 50% dos direitos econômicos.

Para comprar em definitivo o atleta, o clube pagará 800 mil euros (R$ 4,9 milhões na cotação atual) a partir de janeiro de 2025. Embora o Rubro-Negro cobre garantias financeiras para concluir o acordo, o Corinthians se apega a detalhes do contrato que dão segurança e permitem o pagamento parcelado.

ESPERANÇA DA FIEL

Hugo se emocionou ao ser ovacionado pela Fiel na vitória do Corinthians sobre o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, na última segunda-feira (28). O jogo tirou a equipe da zona de rebaixamento pela primeira vez em dois meses, após o fim da rodada.

“Eu fiquei até emocionado no final ali, né? A torcida começou a gritar meu nome, eu não esperava. Mas eu fiquei emocionado, sou grato demais à Fiel por esse apoio, por esse carinho desde quando eu cheguei. Nunca foi diferente. E isso tem só aumentado com o passar do tempo. É motivo de muita emoção pra mim, de muita alegria”, diz Hugo.

Mais confiante após o alívio por deixar o Z4 no Brasileiro, o goleiro acredita na classificação pela Sul-Americana, nesta quinta-feira (31), contra o Racing, na Argentina —a ida terminou 2 a 2. A bola rola pela partida de volta da semifinal a partir das 21h30 (de Brasília).

“As equipes que entraram na zona de rebaixamento têm o mesmo número de jogos que a gente. Isso é importante para dar confiança, porque quinta-feira tem uma final e a gente vai para uma decisão muito confiante, vai pra uma decisão muito tranquilo, sabendo o que a gente precisa fazer pra conquistar a vitória”, conta Hugo Souza.