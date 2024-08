Tite passa mal na Bolívia e é internado em hospital no retorno ao Brasil

O Flamengo informou na manhã desta sexta-feira (23) que o técnico Tite passou mal após a partida contra o Bolívar, em La Paz, e necessitou de atendimento do departamento médico do clube, que constatou elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude.

Com o retorno do time ao Rio de Janeiro, o técnico foi encaminhado para o hospital Copa Star e realizou exames, que confirmaram uma fibrilação atrial, sem necessidade de intervenção cirúrgica. De acordo com o clube, ele está lúcido e estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos.