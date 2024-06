Tite Campanella exalta o sucesso do programa EcoTroca

O vereador Tite Campanella (PL) comemorou o sucesso da oitava edição do EcoTroca de 2024, que foi realizado na manhã de terça-feira (11/6), no bairro Boa Vista. Nesta etapa foram entregues 1.026 quilos de alimentos não-perecíveis a moradores em troca de materiais recicláveis. Em sua décima segunda edição, desde o início do projeto, em 2023, o EcoTroca chegou a 9.534 quilos.

Para o parlamentar, o EcoTroca é fundamental para diversas áreas do município. “O projeto trabalha em três aspectos: geração de renda, combate à insegurança alimentar e sustentabilidade ambiental”, disse. “O programa é uma política pública de sucesso, que melhora a vida dos moradores da nossa cidade e a população, a cada edição, vem contribuindo cada vez mais para o êxito dessa ação”, comemorou.

O EcoTroca é uma parceria da Prefeitura com o Fundo Social de Solidariedade (FSS) e o Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa). A cada 1 quilo de material reciclável ou 1 litro de óleo de cozinha usado, o morador recebe 1 quilo de alimento e uma barra de sabão (limitado a 5 quilos por morador por entrega). As trocas acontecem sempre das 10h às 12h ou até terminar o estoque.

Para o vereador, o poder público tem papel determinante no engajamento da população. “Isso envolve a realização de campanhas de conscientização e a criação de espaços de participação cidadã para que os moradores se sintam parte ativa do processo”, complementou Tite Campanella.