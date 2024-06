Tite Campanella elogia as ações sociais da Prefeitura de São Caetano do Sul

O vereador Tite Campanella (PL) participou na manhã de sábado (22/6) do evento Inverno Solidário. A ação teve por objetivo a entrega de um edredom e uma manta para 8.200 famílias cadastradas nos programas sociais de São Caetano do Sul, a fim de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar o período de frio.

Tite Campanella parabenizou os quase 400 voluntários pela dedicação em ajudar o próximo. “Reconheço e agradeço a dedicação dos voluntários, que foram fundamentais para a organização e realização de mais um evento que ajudará diversas pessoas a passarem com dignidade e segurança, e de forma mais confortável, esta estação do ano”, disse o parlamentar.

O vereador destacou a importância da execução de políticas públicas voltadas à área social. “Essas ações de solidariedade não só proporcionam conforto físico, mas também demonstram solidariedade e apoio comunitário. Todo esse trabalho social tem levado dignidade e carinho às famílias da cidade”, complementou Tite Campanella.