Tite Campanella é eleito prefeito de São Caetano

O Futuro Seguro de São Caetano do Sul está garantido. Com 59,61% dos votos válidos (60.858 votos), Tite Campanella (PL) venceu a eleição para prefeito neste domingo (6/10) e conduzirá a cidade mais sustentável e de maior Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil pelos próximos quatro anos.

Logo após a confirmação do resultado, Tite reafirmou compromissos estabelecidos ao longo da campanha. “Vamos preservar as conquistas da nossa cidade e melhorar tudo aquilo que pode ser melhorado, avançando em todas as áreas, cuidando das pessoas e fazendo de São Caetano, cada vez mais, referência nacional em políticas públicas”, afirmou, ao agradecer o apoio da população.

A votação confirmou a expectativa trazida pelas pesquisas, que apontavam vitória folgada de Tite, candidato apoiado pelo atual prefeito, José Auricchio Júnior (PSD), e pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“São Caetano provou hoje, mais uma vez, ser uma cidade de povo inteligente, que sabe escolher o melhor, que é Tite prefeito. Essa vitória representa muito, o Futuro Seguro. Vitória da união, do respeito e dos que têm biografia de trabalho pela cidade”, ressaltou Auricchio.

Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e pela confiança”, afirmou a vice-prefeita eleita, Regina Maura Zetone. “Tenho certeza que serão quatro anos maravilhosos para São Caetano do Sul”, concluiu o deputado estadual Thiago Auricchio.

O segundo colocado, Fabio Palacio (Podemos), somou 27,75%, seguido de Professor Rafinha (Psol, com 7,99%), Jair Meneguelli (PT, com 4,23%) e Malta Jones (Mobiliza, com 0,42%).

Perfil

Anacleto Campanella Junior, o Tite, é filho do ex-prefeito Anacleto Campanella. Vereador em terceiro mandato, assumiu o comando da Prefeitura interinamente em 2021, em meio à pandemia, quando liderou estratégias de combate à covid-19 e a retomada econômica em São Caetano.

O seu Plano de Governo é formado por 270 propostas. Na Saúde, destaque para a construção do novo Hospital de Olhos, do CISE da Terceira Idade para atender os moradores dos Bairros Barcelona e Santa Maria, do Hospital Universitário USCS e da UPA Nova Gerty. Na Educação, uma nova EMEF no Bairro Fundação, a Escola de Tecnologia e Inovação e a reforma da EMEF Anacleto Campanella, obra integrante do novo Boulevard Visconde de Inhaúma.

Tite projeta, também, a execução de obras estruturantes, como as ligações da Avenida Guido Aliberti com a Rodovia Anchieta; da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida do Estado; e do Complexo Viário Luiz Tortorello com a Avenida do Estado. Destaque, ainda, para o aperfeiçoamento do Tarifa Zero e para a aproximação com o comércio e com o setor produtivo, eliminando barreiras, gerando oportunidades e fortalecendo o desenvolvimento econômico.