Tite Campanella é eleito prefeito de São Caetano

Em uma eleição marcada por campanhas polarizadas, os eleitores de São Caetano do Sul foram às urnas neste domingo (6) para escolher o prefeito e os vereadores da cidade. Tite Campanella (PL) foi eleito no primeiro turno com 60.858 votos, representando 59,61% dos votos válidos.

Veja os percentuais dos outros candidatos:

Fabio Palacio (Podemos): 28.330 votos (27,75%)

28.330 votos (27,75%) Professor Rafinha (PSOL): 8.161 votos (7,99%)

8.161 votos (7,99%) Jair Meneguelli (PT): 4.315 votos (4,23%)

4.315 votos (4,23%) Malta Jones (Mobiliza): 428 votos (0,42%)

Confira quem são os 27 vereadores eleitos:

• Bruna Mulheres Por Direitos (PSOL): 5.848 votos

• Pio Miello (PSD): 3.101 votos

• Gilberto Costa (PP): 2.900 votos

• Matheus Gianello (PL): 2.874 votos

• Marcel Munhoz (PP): 2.683 votos

• Bruno Vassari (PSB): 2.654 votos

• Caio Salgado (PL): 2.462 votos

• Cicinho Moreira (PL): 2.273 votos

• Dr. Marcos Fontes (PP): 2.083 votos

• Professor Ródnei (PSD): 1.988 votos

• Luis Galarraga (PL): 1.842 votos

• Dr. Seraphim (PL): 1.813 votos

• César Oliva (PSD): 1.737 votos

• Fábio Soares (Republicanos): 1.612 votos

• Beto Vidoski (PRD): 1.542 votos

• Welbe Macedo (PSB): 1.539 votos

• Parra (Podemos): 1.502 votos

• Getúlio Filho (União): 1.370 votos

• Olyntho Voltarelli (PSD): 1.308 votos

• Américo Scucuglia (PRD): 1.194 votos

• Professor Jander Lira (PSB): 1.097 votos

No total, foram contabilizados 115.152 votos, sendo: