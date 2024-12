Tite Campanella é diplomado prefeito de São Caetano

A Justiça Eleitoral de São Caetano do Sul diplomou o prefeito eleito de São Caetano do Sul, Tite Campanella (PL), a vice-prefeita eleita, Regina Maura (PSD), e os 21 vereadores que venceram o pleito de outubro em cerimônia realizada no Tribunal do Júri nesta quinta-feira (19/12), no Fórum da cidade. O ato foi conduzido pelo juiz Pedro Corrêa Liao, responsável pelo processo eleitoral em São Caetano, e contou com a presença do deputado estadual Thiago Auricchio.

O prefeito eleito aproveitou a oportunidade para agradecer a mediação da Justiça “pelo processo limpo, transparente e claro”. Tite reiterou seu compromisso de diálogo com a classe política. “Todos os vereadores estão convidados a participar do processo de administração da nossa cidade. A sociedade de São Caetano exige que a gente esteja aberto para conversar, ouvir e acolher. Sejamos bons com a população”, disse.

A diplomação é uma das etapas que antecede a posse na Câmara de Vereadores, que será realizada dia 1º de janeiro, às 10h, no Plenário dos Autonomistas (Avenida Goiás, 600). Após este ato, Tite, já empossado, segue para a transmissão de cargo, no Palácio da Cerâmica, às 11h, oportunidade em que recebe simbolicamente de José Auricchio Júnior o comando da cidade. Na sequência, o prefeito empossa os secretários municipais, time que o auxiliará na administração de São Caetano nos próximos quatro anos.

Tite chega à Prefeitura de São Caetano após vencer a eleição com ampla margem de votos. Em entrevista após a diplomação, o prefeito disse iniciar a gestão com tranquilidade, em projeto de continuidade, e descartou medidas midiáticas, estratosféricas, escandalosas ou urgentes no início do seu governo. “O foco é resolver os gargalos com trabalho e energia”, finalizou.



