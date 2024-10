Tite Campanella destaca importância do trabalho da Câmara Municipal

No último dia 6 de outubro, São Caetano do Sul celebrou um marco importante para a democracia com a realização das eleições municipais. O vereador Tite Campanella (PL) destacou a importância desse momento, no qual a população exerceu seu direito ao voto para a escolha dos novos representantes da Câmara Municipal.

Tite Campanella enfatizou a importância da eleição e de vereadores comprometidos com o bem-estar da população. “As eleições são um reflexo da vontade do povo, e a escolha dos nossos representantes é fundamental para podermos avançar em projetos que melhorem a qualidade de vida na nossa cidade”, afirmou.

O vereador ressaltou a responsabilidade dos eleitos em promover leis e indicações que visem o desenvolvimento de São Caetano do Sul. Para o parlamentar, os vereadores trazem uma diversidade de ideias e propostas que contribuirão para um diálogo produtivo e para a construção de um futuro mais próspero para todos.

O parlamentar também fez um apelo à população, e destacou a importância de se continuar acompanhando o trabalho dos vereadores e de participar ativamente da vida política da cidade. “A democracia não se restringe ao voto. É fundamental que todos estejam engajados, cobrando e contribuindo com sugestões que façam a diferença na nossa comunidade”, concluiu Tite Campanella.