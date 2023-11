Tirullipa faz nevar em Especial de Natal e encanta multidão no Circo do Tirú

Respeitável público, o Especial de Natal do Tirullipa já é sucesso! Em cartaz desde 17 de novembro, o espetáculo lota sessões do Circo do Tirú, no Anhembi (SP) e encanta crianças e adultos. ”Até neve cai no picadeiro para tornar a magia natalina ainda mais surpreendente! Temos muita coisa bacana, colocamos muitos números novos. Inclusive um dos personagens faz nevar. É a Princesa do Gelo, que eu interpreto. Fora as outras atrações que a galera está se divertindo muito”, comenta Tirullipa.

O Especial de Natal tem atraído milhares de espectadores e dá sequência ao sucesso do musical Abracadabra, dirigido por Frederico Reder, que emocionou plateias desde maio deste ano. “Abracadabra foi um sucesso de bilheteria, uniu pessoas, emocionou, fez rir. Um espetáculo que vai ficar na história, em que nos doamos ao máximo para fazer muitas famílias felizes. Tenho certeza de que muitas famílias voltaram a acreditar na inocência e que as pessoas podem fazer um mundo melhor. Foi muito gratificante poder ter dado de presente ao meu público um espetáculo tão lindo, dirigido e escrito pelo Frederico Reder, com um elenco maravilhoso, com a entrega 100% minha e de todos que estiveram ao meu redor. Temos o sentimento de dever cumprido”, comemora o humorista.

No Especial de Natal, Tirullipa recebe a ligação inesperada de ninguém menos do que o Papai Noel! Mas o bom velhinho está preocupado. Sem presentes para todas as crianças, sem neve no Polo Norte em razão do aquecimento global e sem alimentos suficientes para tantas famílias, ele anuncia o cancelamento do Natal. Desanimado, Tirullipa está prestes a pôr um fim no espetáculo especial do circo quando suas filhas, Lunna e Layla, relembram o poder da palavra Abracadabra, que significa que tudo que nós sonhamos e verbalizamos pode se tornar realidade. Então, a família inicia a difícil missão de realizar o espetáculo de Natal.

O novo show tem a incrível orquestra e o time de bailarinos, mágicos e acrobatas do Circo do Tirú, além de inovações tecnológicas, como um mega telão de led, mais de uma tonelada de sonorização, dez toneladas de cenários e mais de 250 refletores de luzes.

O Especial de Natal de Tirullipa fica em cartaz até 17 de dezembro. Saiba mais:

TEMPORADA – SÃO PAULO

LOCAL: CIRCO DO TIRÚ NO ANHEMBI – Av. Olavo Fontoura, 1950 – Vila Baruel, São Paulo – SP, 02510-110

SESSÕES

SEXTA-FEIRA – 20H30

SÁBADOS E FERIADOS – 17H30 E 20H30

DOMINGOS – 15H00 E 17H30

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

DURAÇÃO: 120 MINUTOS

ACESSIBILIDADE: SIM

CANAL DE VENDAS OFICIAL:

uhuu.com.br – com taxa de serviço

BILHETERIA FÍSICA – SEM TAXA

LOCAL: CIRCO DO TIRÚ NO ANHEMBI

ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1950 – Vila Baruel, São Paulo – SP, 02510-110

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: TODOS OS DIAS DAS 10h ÀS 22h