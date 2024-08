Tirullipa celebra o Dia dos Pais com homenagem emocionante ao seu pai Tiririca no programa Circo do Tiru deste sábado (10)

Neste sábado, às 18h, o Circo do Tiru no SBT promete uma noite especial em celebração ao Dia dos Pais. Pela primeira vez, Tiririca, ícone do humor brasileiro, visita o circo para assistir ao filho, Tirullipa, no espetáculo. Conduzido pelo jornalista Darlisson Dutra, Tiririca revive suas origens humildes no circo e se emociona ao ver sua trajetória, do nordestino que superou adversidades, narrada em uma tocante literatura de cordel.

O programa não para por aí! Após surpreender o pai, é a vez de Tirullipa ser surpreendido por suas filhas, Lalá e Lulu, que revelam segredos e interpretam uma canção especial, levando o humorista às lágrimas. O momento também emociona os convidados ilustres: o boxeador Popó, os cantores Zé Henrique (Banda Yahoo) e Ovelha, e os humoristas Wellington Muniz (Ceará) e Délio Macnamara.

Além de momentos de pura emoção, o programa garante diversão com o quadro “Minha Casa, Minha Dívida”, onde famílias disputam prêmios para superar dificuldades financeiras. E ainda, o tradicional “Orgulho da Mamãe” ganha uma versão especial, “Orgulho do Papai”, com performances surpreendentes que prometem animar a plateia. Não perca esse espetáculo repleto de alegria, emoções e grandes surpresas!