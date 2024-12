Tiroteio interrompe festa de debutante no Rio

No último domingo (29), uma festa de debutante em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi abruptamente interrompida por um intenso tiroteio proveniente do Morro dos Macacos. O incidente ocorreu à tarde e deixou os convidados em estado de pânico.

De acordo com relatos de uma funcionária do bufê responsável pelo evento, um disparo atingiu o telhado do local da celebração, situado na Rua Silva Pinto, que serve como uma das principais vias de acesso ao morro. O clima de tensão fez com que os presentes, incluindo idosos e mães com crianças, buscassem abrigo e segurança diante da situação alarmante.

A cobertura da TV Globo mostrou imagens de convidados se agachando para se proteger dos tiros, enquanto o som dos disparos ecoava nas proximidades. Apesar da gravidade do momento, felizmente não houve registro de feridos entre os participantes da festa.

A situação no Morro dos Macacos não foi isolada. A comunidade enfrentou um fim de semana marcado por confrontos armados. Moradores relataram que os tiroteios foram particularmente intensos tanto no sábado (28) quanto no domingo. Na noite de sábado, sete indivíduos foram detidos pela equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os detidos eram supostamente membros do Comando Vermelho e estavam envolvidos em uma tentativa de invasão à comunidade, parte de um conflito pelo controle do tráfico de drogas contra a facção rival Terceiro Comando Puro (TCP).

Durante a operação policial, as autoridades apreenderam dois fuzis, três pistolas, sete carregadores de diferentes calibres, três rádios transmissores e uma quantidade significativa de munição e entorpecentes.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o Bope estava atuando nas comunidades do Morro dos Macacos e do São João, em suporte às Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) locais.

O clima de insegurança na região ressalta os desafios enfrentados pelas autoridades na luta contra o tráfico e a violência nas comunidades cariocas.