Tiradentes anuncia programação do carnaval 2024

Na rua, na chuva, na fazenda ou nas ladeiras de Tiradentes. O carnaval 2024, maior festa popular do planeta, está prestes a ocupar os vales do Campo das Vertentes, em Minas Geris, com toda sua fantasia, alegria, folia e a riqueza cultural, folclórica e musical.

Tiradentes, um dos municípios históricos que mais atraem turistas no Brasil, é um dos locais mais importantes para receber esse todo esse emaranhado plural do mês de fevereiro. Com programação integralmente gratuita, a cidade se prepara para cinco dias de festa durante a primeira edição do Carnaval Cultural Tiradentes.

Entre os dias 9 e 13 de fevereiro, a casa deste evento é o Largo das Forras, no Centro da cidade. Do samba ao rock, passando pelo axé baiano e até pela MPB, cerca de dez artistas regionais sobem ao palco para comandar o público e irradiar bastante música. Cerca de 5 mil pessoas são aguardadas a cada dia.

“Tiradentes é uma cidade que abre suas portas diariamente para quem quer viver boas experiências. Seja pela gastronomia, ou pelo ecoturismo, pela as atrações histórias, culta ou lazer, o povo tiradentino sabe receber e sempre prepara o melhor de Minas Gerais para suas visitas. No carnaval, a única diferença é que tudo isso recebe uma pitada extra de folia e ainda mais alegria. Temos certeza que quem nos visitar nessa época do ano vai encontrar bastante afazeres e diversão”, Nilzio Barbosa, prefeito de Tiradentes.

Não por isso, toda o outro lado pacato e relaxante da cidade fica indisponível. Quem passar pelo distrito ainda poderá disfrutar dos passeios, das aconchegantes pousadas, dos bares e restaurantes ricos em gastronomia, das trilhas, do ecoturismo, dos museus, igrejas, da Maria Fumaça e de tudo mais que Tiradentes oferece.

Já quando a tarde cair, a dica é para o folião calçar um sapato confortável e aproveitar a programação artística. “O Largo das Forras está sendo adaptado com uma estrutura de festival grandiosa. Além de uma belíssima paisagem, o espaço também ecoa muito bem o som. Certamente será acolhedor para quem estiver nos visitando. Sejam bem-vindos”, convida o prefeito.

Em 2024, o Carnaval Cultural Tiradentes é produzido pela LuTh Produções e recebe patrocínio da Cemig. Como a maior incentivadora da cultura em Minas Gerais, a Cemig segue investindo e apoiando as diferentes produções artísticas existentes nas várias regiões do estado. Afinal, fortalecer e impulsionar o setor cultural mineiro é um compromisso da Companhia, refletindo seu propósito de transformar vidas com a energia do carnaval.

Programação

Endereço: R. Silvio Vasconcelos, 86 – Tiradentes

Sexta-feira, 09 de fevereiro

19h – Quinteto Bravíssimo carnaval

21h – Som maior

Sábado, 10 de fevereiro

18h – charrete jazz

20h – Quinto dia Útil convida Ísis Ferreira

Domingo, 11 de fevereiro

17h – Uai samba

20h – Charrete Jazz

21h – João Miguel

23h59 – Batukelele

Segunda-feira, 12 de fevereiro

19h – Festa Ploc

Terça-feira, 13 de fevereiro

20h – Quinteto Bravíssimo