Tira-teima: Chevrolet e Toyota chegam à decisão da Stock Car empatadas em vitórias

A Stock Car Pro Series é conhecida mundialmente pelo alto nível do seu grid, pelo elevado grau de competitividade e por corridas com resultados imprevisíveis. Uma das marcas da competição, o equilíbrio se reflete em muitos números, como verificado ao longo da temporada 2023. Um deles diz respeito ao confronto direto entre as duas montadoras que compõem o grid: Chevrolet e Toyota chegam à Super Final BRB, no Autódromo de Interlagos neste fim de semana (16 e 17 de dezembro), rigorosamente empatadas em vitórias. O placar aponta 11 primeiros lugares para cada marca.

Caso Toyota e Chevrolet conquistem uma vitória cada na Super Final BRB em Interlagos, a temporada registrará o feito espetacular de ter duas marcas empatadas no encerramento. Durante 2023, as duas montadoras viveram momentos de oscilação, como é natural em competições de alto nível. Mas elas chegaram iguais em vitórias na penúltima etapa do calendário, em Cascavel, com dez primeiros lugares cada. Na pista paranaense, as vitórias de Bruno Baptista (Toyota Corolla da RCM Motorsport) e Felipe Massa (Chevrolet Cruze da Lubrax Podium Stock Car Team) mantiveram o empate, agora em 11 a 11, levando o tira-teima para a final em Interlagos.

Reviravoltas — O campeonato começou equilibrado, com as fábricas registrando empate no placar acumulado de vitórias na etapa três (Tarumã/RS, com 3×3 para cada marca) e na quatro (Cascavel, 4×4). Mas da etapa cinco à sétima, a Toyota foi superior, registrando cinco das seis vitórias colocadas em jogo (o placar era de 9×5 na sétima etapa, em Goiânia/GO).

A Chevrolet, então, reagiu com firmeza. Da etapa oito até a dez, a fábrica norte-americana também conquistou cinco das seis vitórias disputadas – em uma performance semelhante à da rival japonesa na fase anterior. No retorno da Stock Car a Cascavel, durante a 11ª e penúltima etapa, o placar já estava empatado novamente, em 10×10.

Stock Car, temporada 2023

11 etapas já disputadas, em rodada dupla, totalizando 22 corridas realizadas até o momento

Vitórias da Chevrolet: 11

Gabriel Casagrande e Daniel Serra, 3

Átila Abreu e Ricardo Maurício, 2

Felipe Massa, 1

Vitórias da Toyota: 11

Matías Rossi, 3

Ricardo Zonta e Thiago Camilo, 2

Rubens Barrichello, Dudu Barrichello, César Ramos e Bruno Baptista, 1