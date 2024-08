Tiquequê apresenta show “Bailamos” em São Caetano

No Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, acontecerá mais uma performance cativante do Tiquequê, apresentando o espetáculo “Bailamos” em São Paulo. Agendado para o dia 1º de setembro, o show promete uma vivência memorável, combinando músicas autorais com coreografias que encantam o público de diversas faixas etárias.

A turnê “Bailamos” marca a sétima apresentação da carreira do Tiquequê e se destaca pela união incrível entre a música e o teatro. Cada música do show aborda as pequenas alegrias e acontecimentos do mundo infantil, com letras inteligentes e melodias animadas.

“Nossa proposta é criar uma conexão direta com o público, fazendo com que cada pessoa se sinta parte do espetáculo”, afirma Wem. A Diana Tatit, que completa a dupla, acrescenta: “A ideia é que a gente cante e dance juntos, celebrando essa diversidade que é tão rica em nosso país.”

Famosos por seus espetáculos que ultrapassam os limites da música, o Tiquequê combina teatro, dança e grande inventividade em suas apresentações. Cada show é singular, com elementos visuais que enriquecem a experiência do público. O repertório traz sucessos que estão na ponta da língua dos pequenos como “Quer Dançar?”, “Barulhinho, Barulhão”, “Festa na Floresta”, entre outros.

Já é possível adquirir os ingressos para a apresentação musical “Bailamos” através do canal de vendas bilheteriaexpress.com.br. Com um repertório animado e uma proposta interativa, o espetáculo promete ser uma das principais atrações culturais do mês de setembro na cidade.

Serviço:

Tiquequê apresenta show “Bailamos” no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho

Quando: Dia 1º setembro, domingo, às 16h

Onde: Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho – R. Tibagi – Santa Maria, São Caetano do Sul – SP

Quanto: R$ 35 à R$ 120 p/ bilheteriaexpress.com.br