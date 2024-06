TimeSP conquista JEB’s sub-18 com uma etapa de antecipação

Não teve pra ninguém: o TimeSP, nome dado à equipe de atletas escolares do Estado de São Paulo, conquistou os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) sub-18 por antecipação.

Em duas rodadas, disputadas entre maio e junho em Aracaju e Maceió, os paulistas somaram 58 medalhas (27 de ouro, 17 de prata e 14 de bronze), ganhando a competição com uma rodada ainda a ser realizada, em Palmas, dos dias 1 a 6 de agosto. O Time SP foi aos JEB’s com boa parte de sua delegação formada por atletas oriundos das classificatórias regionais dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), competição organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de SP.

Esse foi o quarto título consecutivo da equipe de SP, que levará ainda 22 atletas sub-18 nas categorias vôlei, basquete 3×3 e judô ao Mundial Gymnasiade, as Olimpíadas Escolares, que acontece em outubro, em Bahrein.