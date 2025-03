Times uruguaios no Campeonato Gaúcho? Entenda situação e quais as condições para isso acontecer

Os tradicionais clubes uruguaios, Peñarol e Nacional, estão considerando a possibilidade de participar do Campeonato Gaúcho em um futuro próximo. Essa informação foi divulgada pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, que revelou ter sido contatado pelo presidente do Peñarol para discutir essa iniciativa.

Barcellos expressou otimismo em relação ao interesse dos clubes uruguaios. “Fui procurado pelo presidente do Peñarol para falar sobre este assunto e achei positivo o interesse deles. A gente precisa entender melhor a ideia. Há questões que precisam ser superadas para que isso aconteça, inclusive com a Federação Gaúcha de Futebol, CBF e Conmebol”, declarou o dirigente.

O presidente do Internacional também ressaltou os desafios envolvidos nessa empreitada. “Seria um desafio imenso. Incentivei a continuarem pensando no assunto. Inclusive, um interlocutor do governador entrou em contato comigo interessado no tema. Os clubes uruguaios ficaram de estudar os cenários e devem, não sei se vão, formalizar alguma proposta”, completou Barcellos.

Peñarol e Nacional são reconhecidos como dois dos clubes mais vitoriosos da América do Sul, acumulando quatro e três títulos da Copa Libertadores, respectivamente. A distância entre Montevidéu, capital do Uruguai, e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é de aproximadamente 850 quilômetros, tornando essa possível colaboração ainda mais interessante para os torcedores das duas regiões.