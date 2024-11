Times Square é palco de show surpresa com Ice Spice e Snoop Dogg, enquanto Fortnite prepara semana agitada com Eminem e homenagem a Juice WRLD

Na última sexta-feira, a emblemática Times Square em Nova York foi palco de uma apresentação inesperada de Ice Spice e Snoop Dogg, que também foi transmitida ao vivo para os jogadores do popular jogo online “Fortnite“. O evento, surpreendentemente revelado aos presentes no local, contou com a performance ao vivo dos artistas e estava disponível para todos os participantes do jogo da Epic Games.

Além do show, o “Fortnite” apresentou o remix do Capítulo 2, incluindo contribuições de Snoop Dogg, Ice Spice, Eminem e o espólio de Juice WRLD. Um novo álbum póstumo do falecido rapper está previsto para ser lançado ainda este ano por meio das gravadoras Grade A Productions e Interscope Records.

Pela primeira vez no “Fortnite”, os jogadores poderão interagir com cada artista através de locais temáticos no jogo, que serão lançados semanalmente. Os usuários também terão a oportunidade de personalizar seus avatares com roupas exclusivas de cada músico disponíveis na loja do Fortnite.

O remix do Capítulo 2 culminará em um evento especial denominado “Remix: The Finale“, que ocorrerá ao vivo em 30 de novembro às 14h. Em homenagem ao legado de Juice WRLD e seu apreço pelo Fortnite, todos os jogadores que se conectarem entre 1h de 30 de novembro e 1h de 1º de dezembro receberão a roupa cel-shaded Slayer Juice WRLD. Mais detalhes sobre o evento serão divulgados em breve.

Carmela Wallace, mãe de Jarad “Juice WRLD” Higgins, comentou sobre a inclusão do rapper no jogo: “Jarad sempre adorou jogar Fortnite – era mais que entretenimento para ele; era uma forma de se conectar com os outros. Desde jovem, os videogames eram parte da maneira como ele se ligava aos amigos e familiares, e estar no Fortnite é uma homenagem incrível a essa conexão. Sei que ele ficaria encantado ao ver como seu amor pelos jogos continua unindo pessoas em diferentes espaços, assim como sua música faz.”

O cronograma dos eventos temáticos no Fortnite é promissor. Na primeira semana, em 2 de novembro, Snoop Dogg ingressa no Battle Royale como o ícone da Temporada 6 do “Fortnite Festival”, um jogo baseado em ritmo musical. Snoop destacou a importância dessa participação: “Estar no Fortnite é sobre criar, jogar e compartilhar minha música e cultura com a próxima geração. Meu filho Cordell joga muito Fortnite comigo, então aproveitamos a oportunidade para conectar meu som e estilo.”

Na segunda semana, em 7 de novembro, Eminem retorna após sua estreia inicial no Fortnite em dezembro de 2023. Ele brincou sobre sua volta: “Adivinha quem está de volta, pronto para o combate? Estou servindo novos equipamentos junto com um lado de espaguete… venha e pegue. É ótimo voltar ao Fortnite para mais caos.”

A terceira semana trará Ice Spice em 14 de novembro, oferecendo sua experiência como a Princesa de Nova York. Ela expressou entusiasmo: “Ter a chance de entrar no jogo e remixar o mapa do Capítulo 2 é surreal. É emocionante fazer parte de algo tão icônico, e mal posso esperar para os jogadores experimentarem essa nova vibe.”

Finalmente, na quarta semana, em 21 de novembro, será celebrada a música e o estilo inconfundíveis de Juice WRLD. Detalhes adicionais serão anunciados posteriormente.