Times Brasil CNBC expande programação com especialistas em sustentabilidade e beleza

A grade de programação de 2025 do Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC acaba de ganhar novidades com a chegada de dois especialistas contratados pelo canal.

A emissora vai abordar o mercado da beleza e da sustentabilidade, em quadros fixos durante os seus telejornais, sempre sob a ótica dos negócios. Os novos analistas são o executivo Carlo Linkevieius Pereira e a jornalista Luiza Souza, ambos profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação.

Carlo foi CEO do Pacto Global da ONU no Brasil por quase uma década, transformando a iniciativa em uma das mais influentes do mundo. Ao longo de 25 anos de carreira, se tornou referência global na construção de estratégias de sustentabilidade que geram impacto no mundo corporativo. Hoje, o executivo é CEO do Samaúma Hub, principal coalizão empresarial para a COP30, e integra conselhos e comitês estratégicos das maiores corporações do país.

Carlo também será analista da emissora na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que vai ocorrer este ano em Belém, no Pará, integrado ao seu quadro semanal de sustentabilidade no canal.

“É uma honra e uma oportunidade única discutir na TV o impacto da geopolítica, da sustentabilidade e da inovação nos mercados, ajudando empresas e investidores a navegarem com estratégia e visão de futuro”, afirma Carlo.

Tendências do mercado de beleza

A jornalista Luiza Souza é uma das maiores especialistas do país no universo da moda e bem-estar. Ela será responsável pelo quadro especial “Beleza S.A.”, que será exibido semanalmente na programação do maior canal de negócios do Brasil.

Luiza passou pelas redações de Glamurama, GQ e RG, até ocupar o cargo de editora sênior da Vogue Brasil, onde atuou por sete anos. Ela viveu a experiência de acompanhar de perto os principais lançamentos de grandes marcas mundiais, como Chanel, Dior, L’Oréal e Natura. Luiza também comandou o programa Beauty Insider, conteúdo de vídeo produzido para a Vogue digital.

“É uma honra fazer parte de um time com tantos talentos e profissionais admiráveis dentro de uma emissora que já nasce voando. Vejo o ‘Beleza S.A.’ como uma valiosa oportunidade de levar temas relacionados à beleza para um público mais amplo, com outro alcance e abordagem”, afirma Luiza.

“Contar com a presença e o conhecimento de profissionais que se tornaram referência em suas áreas de atuação, como a Luiza e o Carlo, reafirma o nosso compromisso de oferecer conteúdo de alta qualidade e com extrema relevância”, destaca André Ramos, vice-presidente de Conteúdo do canal.