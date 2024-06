Time SP leva ouro, prata e bronze na etapa São Paulo da Copa do Mundo de Bocha

As provas da última quinta (6) marcaram o encerramento da etapa São Paulo da Copa do Mundo de Bocha, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Os atletas do Time SP Paralímpico, patrocinados pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), fizeram bonito e conquistaram três das sete medalhas brasileiras, incluindo o bronze na disputa por equipes.

Nas disputas individuais, Maciel Santos e Evelyn Oliveira faturaram ouro e prata, respectivamente. Na categoria par, o Brasil venceu a Eslováquia por 16 a 2, garantindo o bronze. O trio brasileiro é formado pelo atleta do Time SP Maciel Santos, o potiguar Iuri Tauan e a pernambucana Andreza Vitória.

“Foi uma honra receber a Copa do Mundo de Bocha em nosso CT Paralímpico. Atletas de 24 países estiveram nesse espaço e puderam conhecer nossa estrutura e receptividade. Com certeza é um dos principais torneios desta modalidade e serve de avaliação e preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris”, destacou o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos Da Costa.