Time SP encerra World Series de natação na França com 6 pódios

O Time SP encerrou neste domingo (9) a participação no World Series de natação paralímpica, disputado em Limoges, na França. Das 24 conquistas da equipe brasileira, seis foram obtidas por atletas do Time SP. Participaram da etapa francesa Ana Karolina Soares, Andrey Woyczak, Cecília Kethlen, Phelipe Rodrigues, Talisson Glock e Victor dos Santos Almeida, que contam com o patrocínio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Entre os destaques, Talisson Glock venceu os 400m livre na classe S6, e Victor Almeida, da classe S9, conquistou prata nos 100m borboleta e ouro nos 100m costas na categoria Júnior. Cecília Kethlen conquistou ouro nos 50m e 100m livre na classe S8 e Phelipe Rodrigues, da classe S10, garantiu o terceiro lugar no pódio dos 50m livre.

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, os atletas do Time SP trazem perspectivas promissoras para Paris. “Muitos deles devem voltar à França em menos de três meses, para as Paralimpíadas, muito mais inspirados e focados em suas conquistas.”

Confira as medalhas dos atletas do Time SP no World Series de Limoges:

Ouro nos 400m livre Talisson S6

Prata nos 100m borboleta Victor Almeida S9

Ouro nos 100m livre Cecilia S8

Prata nos 100 costas Victor de Almeida S9 e ganhou ouro na categoria Junior

Ouro nos 50 livre Cecilia S8

Bronze nos 50 livre Phelipe Rodrigues S10

Prata nos 200 medley Talisson Glock s6

Prata nos 200 medley categoria junior Victor Almeida