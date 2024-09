Time SP conquista seis medalhas no atletismo em dia dourado para Jerusa Geber

A manhã desta terça-feira (3) começou com muitas medalhas no atletismo: no lançamento de dardo da classe F56, Raíssa Machado levou a prata com a marca de 23,51m e Júlio César Agripino conquistou sua segunda medalha em Paris: bronze nos 1500m da classe T11 (deficiência visual).

Na parte da tarde, Jerusa Geber e Lorena Spoladore, do Time SP Paralímpico, fizeram dobradinha brasileira na final dos 100m da classe T11 e no pódio. Defendendo o recorde paralímpico, Jerusa garantiu o ouro e Lorena, o bronze. Na classe T13, Rayane Machado ficou com a prata por uma diferença de 0.02 milésimos de segundo diante do recorde mundial da atleta do Azerbaijão.

Com um salto de 6,20m, Mateus Evangelista fez sua melhor marca da temporada e conquistou medalha de bronze.

Atletismo

Além das medalhas, o Time SP também trouxe ótimos resultados com Aline Rocha, que chegou à final dos 1500m T54 na nona posição, e a dobradinha brasileira finalista nos 400m T20: Daniel Martins e Samuel Conceição alcançaram o 5º e 7º lugar, respectivamente.

Bocha

As provas em duplas e equipes tiveram início nesta terça, com Evelyn Oliveira, do Time SP, e Mateus Carvalho vencendo a dupla sul-africana por 7 a 0. Na sequência, os brasileiros sofreram revés para a Grécia, ainda pela fase de grupos.

Maciel Santos, que integra a seleção mista da classe BC1-2, também disputou duas provas nesta terça. Com placar apertado de 6 a 5, a Eslováquia venceu a primeira partida da fase de grupos. Já contra a Tailândia, os brasileiros levaram a melhor pelo placar de 7 a 3.

Tanto as duplas como as equipes avançaram para as quartas de final, que serão disputadas amanhã (04).

Natação

O atleta mais jovem da delegação brasileira, com apenas 16 anos, Victor Almeida dos Santos, chegou às finais dos 100m costas da classe S9 (limitação físico-motora), e concluiu sua primeira final paralímpica na 5ª posição geral. Maiara Barreto fez o 10º tempo das eliminatórias, enquanto Edênia Garcia finalizou a prova no 16º lugar.

Tênis de Mesa

Nas qualificatórias individuais da classe 9, Danielle Rauen ganhou na disputa contra a atleta croata, se classificando para as oitavas de final. Já Jennyfer Parinos não avançou diante da adversária ucraniana.

Vôlei Sentado

A seleção brasileira masculina voltou a jogar nesta terça-feira pelo Grupo B contra a Ucrânia. A equipe do Brasil venceu a partida por 3 sets a 1, mas não alcançou as semifinais.