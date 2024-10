Time Lubrax volta a Buenos Aires de olho na liderança do campeonato

A Stock Car volta a Buenos Aires pelo segundo ano consecutivo, a sexta vez na história, e a dupla Lu e Brás, mascotes dos Postos Petrobras, garante que já está com o espanhol afiado. Hola, que tal? A expectativa dos pilotos do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, é a melhor possível: sair da capital argentina na liderança da temporada 2024.

“Não tem outra coisa para pensar, a não ser em assumir a liderança ou pelo menos colar no líder, porque o campeonato está chegando ao momento decisivo”, afirmou Julio Campos, atual terceiro colocado com 600 pontos. “É muito legal voltar a correr na terra dos hermanos, com aquela loucura toda que os fãs argentinos fazem no autódromo”, completou Julio, da equipe Pole Motorsport.

“Tenho um carinho grande pela Argentina, pelos ótimos restaurantes e pelos fãs apaixonados pelo automobilismo, que curtem, acompanham, torcem e lotam o autódromo”, elogiou Felipe Massa, que está em quarto lugar, com 581 pontos. “Vai ser um aprendizado para mim, porque nunca corri nesta pista, mas vou em busca dos melhores resultados possíveis para seguir na parte de cima da classificação”, finalizou Massa, da equipe TMG.

Em 2023, a Stock Car correu no traçado 8 do Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Já neste fim de semana, a categoria vai correr no 9, com 3.346 metros de extensão. Os primeiros treinos acontecem na sexta, a classificação e a primeira corrida são no sábado, enquanto a corrida principal será no domingo.