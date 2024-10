Time Lubrax tem primeiro dia proveitoso em Buenos Aires

Os calangos Lu e Brás, mascotes dos Postos Petrobras, gostaram do que viram no primeiro dia de carros acelerando para a nona etapa da temporada da Stock Car, em Buenos Aires. Os pilotos do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, Felipe Massa e Julio Campos, também aprovaram os treinos livres.

Pela primeira vez correndo no circuito 9 do Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Massa se adaptou rapidamente e fez o quarto tempo desta sexta-feira. “O grip do carro foi melhorando ao longo do dia, então terminei satisfeito com o trabalho que eu e a equipe TMG fizemos. Logicamente, a expectativa é a melhor possível para sábado e domingo”, disse Massa, quarto colocado no campeonato.

Já Julio Campos elogiou o traçado e mostrou otimismo para buscar muitos pontos neste fim de semana. “Já andei nesse circuito com a Stock Car lá atrás. É bem legal, com uma curva 1 interessante. A pista estava bem suja hoje, porque muitos carros escaparam e, quando colocamos pneu, não viramos tão bem, mas é fazer pequenos ajustes para conseguirmos classificar entre os 12 e entrar na inversão do grid. A ideia é buscar o maior número de pontos possível e continuar na briga pelo título”, projetou Julio, terceiro colocado na temporada, que anotou o 20º tempo.

Neste sábado, os pilotos definem as posições de largada às 9h35 e largam para a primeira corrida do fim de semana às 15h30. No domingo, a corrida principal começa às 12h20, horários de Brasília.