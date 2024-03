Time Lubrax aposta no bom momento para ir ao pódio no Velocitta

Levando em consideração as últimas quatro etapas da Stock Car – as três do final de 2023 e a primeira de 2024 –, os pilotos Julio Campos e Felipe Massa, do Time Lubrax, somam seis pódios. Sem falar que Julio é o atual vice-líder do campeonato, e Massa conquistou sua melhor posição de largada na categoria (segundo lugar) na abertura da temporada, em Goiânia.

Julio Campos do Time Lubrax é o segundo colocado na Stock Car Pro Series após sua primeira etapa (Imagem: Rodrigo Guimarães/Vibra)

É com esse retrospecto recente espetacular que o Time Lubrax, patrocinado pela Vibra e acompanhado dos novos mascotes dos Postos Petrobras Lu e Brás, chega para a segunda rodada dupla do ano, neste fim de semana, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Julio estreou muito bem pela equipe Pole Motorsport, com um segundo e um sexto lugares, e saiu de Goiânia como o segundo maior pontuador da etapa. Sem falar que ainda ganhou o troféu da volta mais rápida do fim de semana.

Os mascotes Lu e Brás estampam os carros de Felipe e Julio (Imagem: Divulgação)

“Realmente, o trabalho encaixou perfeitamente bem na Pole. Apesar de a equipe ter só quatro anos, o Polenta está há muito tempo na Stock Car, participou de vários títulos com o Meinha, então, apesar de jovem, é um cara muito experiente. Projeto que vamos atrás de muitos bons resultados nessa temporada. Já foi assim na primeira etapa, em Goiânia, e vai ser assim também agora no Velocitta”, disse Julio.

“É muito bom ter essa sequência andando na frente, tanto na classificação quanto nas corridas. O entrosamento com o (chefe de equipe) Thiago (Meneghel) é o melhor possível, encontramos o caminho e a velocidade necessária para largar mais para frente, o que sempre ajuda nas corridas, já que sempre tivemos bom ritmo”, explicou Massa, piloto da equipe TMG, que subiu ao pódio em segundo na corrida 2 de Goiânia.

Os primeiros treinos para a segunda etapa da temporada, no Velocitta, acontecem nesta sexta-feira.