Time do CASA Ouro Preto vence etapa regional da Copa CASA em São Paulo

Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação no CASA Ouro Preto, em São Paulo, conquistaram nesta sexta-feira (23) a etapa regional da Divisão Regional Metropolitana Noroeste (DRMNO) na XIX Copa CASA de Futebol, o maior campeonato de futebol no Brasil para jovens internados, promovido pela Fundação CASA. Com a vitória, a equipe se classifica para a etapa estadual da Copa.

O time venceu por 3 a 1 a equipe dos jovens do CASA São Luiz I, da zona Sul da capital paulista, na partida ocorrida no Clube Manchester, como é popularmente conhecido o Centro Esportivo Ítalo Feola, no bairro Vila Nova Manchester, em São Paulo. Foi a melhor e mais acirrada partida da etapa regional da DRMNO em 2024.

Além do troféu de campeão, o capitão da equipe do CASA Ouro Preto, centro socioeducativo do Complexo da Vila Maria, ainda levou o troféu individual de gol mais bonito da edição. Um jovem da equipe ainda recebeu o troféu de melhor jogador do torneio. Os adolescentes do CASA São Luiz I receberam medalhas.

O terceiro lugar foi definido ontem (22), quando o time CASA São Paulo venceu a equipe do CASA Bela Vista nos pênaltis por 6 a 5, depois de um disputado empate em 2 a 2. Os ganhadores da disputa receberam medalhas.

Os jogos da etapa da DRMNO na 19ª edição da Copa CASA de Futebol começaram na última segunda-feira (19). Ao todo, foram dez times participantes, formados por adolescentes internados nos CASAs Vila Guilherme, Ouro Preto, Paulista, Bela Vista, João do Pulo, São Paulo, Nova Vida, Governador Mário Covas, São Luiz I, de São Paulo, e Osasco I, de Osasco. Todas as partidas do regional ocorrem no Clube Manchester.

Os times foram divididos em quatro chaves – A, B, C e D – sendo que, de cada uma, saiu o classificado para a semifinal.

As chaves A e B contaram com três equipes em cada uma, no sistema em que todos jogaram contra todos. Na chave A estiveram os times dos CASAs Vila Guilherme, Ouro Preto e Paulista, enquanto a chave B abarcou as equipes dos CASAs Bela Vista, João do Pulo e Osasco I. Os times da chave A abriram a etapa regional na segunda e as equipes da chave B jogaram na terça-feira (20).

Já nas chaves C e D houve duas equipes em cada uma, formadas, respectivamente, pelos times dos CASAs São Paulo e Nova Vida e Governador Mário Covas e São Luiz I. Eles disputaram as vagas para as semifinais em eliminatórias simples na quarta-feira (21).

O time do CASA Ouro Preto agora se junta a outras três equipes já classificadas para a etapa estadual da 19ª edição da Copa CASA: CASA Limeira, representando a Divisão Regional Metropolitana Campinas (DRMC); CASA Botucatu, representante da Divisão Regional Sudoeste (DRS); e CASA Guarulhos, representando a Divisão Regional Vale do Paraíba (DRVP).

A DRMNO é uma das oito administrações regionais da Fundação CASA, responsável pela supervisão do atendimento dos centros socioeducativos do Complexo da Vila Maria e aqueles localizados na zonas Sul e Oeste da capital, além da cidade de Osasco.