Na mais recente edição da Kings League, uma liga de futebol Society que vem ganhando destaque internacional, a equipe Fúria anunciou a contratação de João Pelegrini, um atleta de 27 anos que já passou pelo Santos. Pelegrini foi selecionado como a terceira escolha do time durante o draft realizado no dia 24 de fevereiro. A presença do ícone Neymar como presidente da equipe certamente adiciona um brilho especial à sua participação.

João Pelegrini, assim como Neymar, é oriundo das categorias de base do Santos, onde iniciou sua trajetória no futebol entre os nove e dezessete anos. Apesar de ter demonstrado talento nas divisões inferiores, o jogador não conseguiu se firmar no time profissional brasileiro e decidiu buscar novas oportunidades na Europa. Durante sua passagem por clubes europeus, destacou-se jogando na Itália e em Portugal, incluindo uma experiência com a equipe sub-20 do Genoa.

A Kings League, idealizada pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué, não se limita às regras tradicionais do futebol. A competição promove um formato inovador, onde cada equipe conta com sete jogadores em campo e diversas modalidades de jogo dentro da mesma partida, como duelos individuais e desafios em duplas. Além disso, as equipes têm acesso a cartas especiais que podem alterar o curso do jogo, conferindo a cada confronto uma dinâmica singular.

A repercussão da Kings League já alcançou dimensões globais e a versão brasileira do torneio contará com a participação de dez times. O evento promete não apenas entretenimento esportivo, mas também uma nova forma de engajar o público em torno do futebol.

Por outro lado, a ausência de Neymar na recente partida do Santos contra o Corinthians, que culminou na eliminação do clube no Campeonato Paulista após uma derrota por 2 a 1 na Neo Química Arena, gerou controvérsias. A imprensa espanhola abordou intensamente o tema, destacando que o atacante havia sido visto recentemente no Rio de Janeiro durante os desfiles de Carnaval. Publicações como o jornal Marca e o Mundo Deportivo criticaram sua falta de comprometimento, reforçando a imagem de Neymar como um atleta que ainda enfrenta desafios em sua carreira.